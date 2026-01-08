Stjärntätt i USA:s trupp inför damernas OS

USA jagar revansch efter finalförlusten mot Kanada för fyra år sedan. Nu har de presenterat damernas trupp i ishockey till OS i Milano 2026.

Hilary Knight gör sitt femte OS i ishockey med USA i Milano.

Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

En av de mest dominanta krafterna i damhockeyn har nu sina trupper redo för strid i Italien.

USA har presenterat sitt lag till vinterspelen 2026.

Den 23 spelare stora truppen hoppas sudda ut besvikelsen från för fyra år sedan, då man föll mot Kanada i finalen, och återigen bärga ett olympiskt guld.

Truppen består till stor del av välkända namn. Lagkaptenen Hilary Knight gör sitt femte och sista olympiska spel i Italien och får sällskap av sina långvariga landslagskamrater Alex Carpenter, Kendall Coyne Schofield och Megan Keller. Även rutinerade spelare som Aerin Frankel och Lee Stecklein laddar för det stora mästerskapet.

Det amerikanska laget innehåller också gott om OS-debutanter som var nyckelspelare i fjolårets guld vid VM i damhockey. University of Wisconsin-stjärnorna Laila Edwards, Caroline Harvey och Kirsten Simms väntas få stora roller, medan regerande PWHL-slutspels-MVP:n Gwyneth Philips har visat att hon är ett stabilt andraval bakom Frankel.

USA:s OS-trupp för damer 2026

Målvakter:

Aerin Frankel

Ava McNaughton

Gwyneth Philips

Backar:

Cayla Barnes

Laila Edwards

Rory Guilday

Caroline Harvey

Megan Keller

Lee Stecklein

Haley Winn

Forwards:

Hannah Bilka

Alex Carpenter

Britta Curl-Salemme

Kendall Coyne Schofield

Joy Dunne

Taylor Heise

Tessa Janecke

Hilary Knight

Abbey Murphy

Kelly Pannek

Hayley Scamurra

Kirsten Simms

Grace Zumwinkle

USA har nått final i sex av de sju första olympiska damturneringarna i ishockey. Laget vann det allra första guldet i Nagano 1998 och tog därefter hem guldet igen 20 år senare. Amerikanskorna har förlorat finalerna mot Kanada 2002, 2010, 2014 och 2022, och fick nöja sig med brons 2006 när de sensationellt blev utslagna av Damkronorna i semifinalen efter straffar.

USA:s spelschema i OS gruppspel för damer

Torsdag 5 februari: USA–Tjeckien, 16.40 svensk tid

Lördag 7 februari: USA–Finland, 16.40 svensk tid

Måndag 9 februari: Schweiz–USA, 20.40 svensk tid

Tisdag 10 februari: Kanada–USA, 20.10 svensk tid

Se hela spelschemat här.

Kvartsfinalerna inleds den 13 februari och avslutas dagen därpå. Båda semifinalerna spelas den 16 februari. Turneringen avslutas den 19 februari med matcher om guld och brons.