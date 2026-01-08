Stjärntätt i USA:s trupp inför damernas OS
USA jagar revansch efter finalförlusten mot Kanada för fyra år sedan. Nu har de presenterat damernas trupp i ishockey till OS i Milano 2026.
En av de mest dominanta krafterna i damhockeyn har nu sina trupper redo för strid i Italien.
USA har presenterat sitt lag till vinterspelen 2026.
Den 23 spelare stora truppen hoppas sudda ut besvikelsen från för fyra år sedan, då man föll mot Kanada i finalen, och återigen bärga ett olympiskt guld.
Truppen består till stor del av välkända namn. Lagkaptenen Hilary Knight gör sitt femte och sista olympiska spel i Italien och får sällskap av sina långvariga landslagskamrater Alex Carpenter, Kendall Coyne Schofield och Megan Keller. Även rutinerade spelare som Aerin Frankel och Lee Stecklein laddar för det stora mästerskapet.
Det amerikanska laget innehåller också gott om OS-debutanter som var nyckelspelare i fjolårets guld vid VM i damhockey. University of Wisconsin-stjärnorna Laila Edwards, Caroline Harvey och Kirsten Simms väntas få stora roller, medan regerande PWHL-slutspels-MVP:n Gwyneth Philips har visat att hon är ett stabilt andraval bakom Frankel.
USA:s OS-trupp för damer 2026
Målvakter:
Aerin Frankel
Ava McNaughton
Gwyneth Philips
Backar:
Cayla Barnes
Laila Edwards
Rory Guilday
Caroline Harvey
Megan Keller
Lee Stecklein
Haley Winn
Forwards:
Hannah Bilka
Alex Carpenter
Britta Curl-Salemme
Kendall Coyne Schofield
Joy Dunne
Taylor Heise
Tessa Janecke
Hilary Knight
Abbey Murphy
Kelly Pannek
Hayley Scamurra
Kirsten Simms
Grace Zumwinkle
USA har nått final i sex av de sju första olympiska damturneringarna i ishockey. Laget vann det allra första guldet i Nagano 1998 och tog därefter hem guldet igen 20 år senare. Amerikanskorna har förlorat finalerna mot Kanada 2002, 2010, 2014 och 2022, och fick nöja sig med brons 2006 när de sensationellt blev utslagna av Damkronorna i semifinalen efter straffar.
USA:s spelschema i OS gruppspel för damer
Torsdag 5 februari: USA–Tjeckien, 16.40 svensk tid
Lördag 7 februari: USA–Finland, 16.40 svensk tid
Måndag 9 februari: Schweiz–USA, 20.40 svensk tid
Tisdag 10 februari: Kanada–USA, 20.10 svensk tid
Kvartsfinalerna inleds den 13 februari och avslutas dagen därpå. Båda semifinalerna spelas den 16 februari. Turneringen avslutas den 19 februari med matcher om guld och brons.
