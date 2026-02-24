Tackar nej till Donald Trumps inbjudan efter OS-guldet
USA:s dubbla OS-guld i Milano–Cortina 2026 följdes av en inbjudan till Vita huset – men alla tackar inte ja. Damlandslaget väljer att avstå från ett besök hos president Donald Trump. De hänvisar till studier och pågående ligaspel – efter en inbjudan som kom lite med armbågen i ett uppmärksammat sociala medier-klipp från herrlagets firande.
– Vi kommer att behöva ta dit damlaget också, det vet ni va? säger Trump i klippet där han drar ned skratt från spelarna.
Medan en av USA Hockeys olympiska guldtrupper kommer att vara i Washington, D.C. på tisdagen, kommer den andra inte att vara det.
Enligt NBC News Vita huset-korrespondent Monica Alba har USA:s damlandslag i hockey tackat nej till en inbjudan från president Donald Trump att närvara vid talet om tillståndet i nationen (State of the Union) i Washington, D.C.
– Vi är uppriktigt tacksamma för inbjudan som har förlänats vårt guldmedaljvinnande amerikanska damlandslag och uppskattar djupt uppmärksammandet av deras extraordinära prestation, sade en talesperson för USA Hockey.
– På grund av tidpunkten och sedan tidigare planerade akademiska och professionella åtaganden efter spelen har spelarna inte möjlighet att delta. … De kände sig hedrade över att bli inkluderade och är tacksamma för erkännandet.
Sju av de 23 spelarna i damlaget, däribland turneringens MVP Caroline Harvey, är fortfarande collegestudenter. Förutom att vara tillbaka i skolan förbereder sig spelarna även för sina respektive konferensturneringar i helgen. Dessutom återupptas PWHL-spelet på torsdag, då samtliga åtta lag är schemalagda att spela under helgen.
Beskedet kommer efter att både herr- och damlandslaget lämnat OS i Milano–Cortina 2026 med guldmedaljer. Båda lagen besegrade Kanada i sina respektive finaler och vann med 2–1 efter förlängning.
Donald Trump bjöd in damlaget – med armbågen
I en video som cirkulerar på nätet hörs Trump, som talar till herrlaget via FBI-chefen Kash Patels telefon i omklädningsrummet efter guldmatchen, bjuda in guldmedaljörerna till tisdagens evenemang i den amerikanska huvudstaden. Han underströk dock att även damlaget skulle bjudas in, om än en inbjudan som kunde tolkas på olika sätt.
– Vi kör i Vita huset … vi ska bara ha lite kul, vi har medaljer till er, säger Trump till laget.
– Och jag måste säga att vi kommer att behöva ta dit damlaget också, det vet ni va? … Jag tror faktiskt att jag skulle bli riksrättsåtalad annars.
USA:s damlandslag tog sitt första OS-guld sedan spelen i PyeongChang 2018 och det tredje i programmets historia. Finalen spelades inför en rekordstor tv-publik i USA, med ett genomsnitt på 5,3 miljoner tittare som följde förra torsdagens final mot rivalen Kanada.
