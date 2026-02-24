USA:s dubbla OS-guld i Milano–Cortina 2026 följdes av en inbjudan till Vita huset – men alla tackar inte ja. Damlandslaget väljer att avstå från ett besök hos president Donald Trump. De hänvisar till studier och pågående ligaspel – efter en inbjudan som kom lite med armbågen i ett uppmärksammat sociala medier-klipp från herrlagets firande.

– Vi kommer att behöva ta dit damlaget också, det vet ni va? säger Trump i klippet där han drar ned skratt från spelarna.

Medan en av USA Hockeys olympiska guldtrupper kommer att vara i Washington, D.C. på tisdagen, kommer den andra inte att vara det.

Enligt NBC News Vita huset-korrespondent Monica Alba har USA:s damlandslag i hockey tackat nej till en inbjudan från president Donald Trump att närvara vid talet om tillståndet i nationen (State of the Union) i Washington, D.C.

– Vi är uppriktigt tacksamma för inbjudan som har förlänats vårt guldmedaljvinnande amerikanska damlandslag och uppskattar djupt uppmärksammandet av deras extraordinära prestation, sade en talesperson för USA Hockey.

– På grund av tidpunkten och sedan tidigare planerade akademiska och professionella åtaganden efter spelen har spelarna inte möjlighet att delta. … De kände sig hedrade över att bli inkluderade och är tacksamma för erkännandet.

Sju av de 23 spelarna i damlaget, däribland turneringens MVP Caroline Harvey, är fortfarande collegestudenter. Förutom att vara tillbaka i skolan förbereder sig spelarna även för sina respektive konferensturneringar i helgen. Dessutom återupptas PWHL-spelet på torsdag, då samtliga åtta lag är schemalagda att spela under helgen.

Beskedet kommer efter att både herr- och damlandslaget lämnat OS i Milano–Cortina 2026 med guldmedaljer. Båda lagen besegrade Kanada i sina respektive finaler och vann med 2–1 efter förlängning.

Donald Trump bjöd in damlaget – med armbågen

I en video som cirkulerar på nätet hörs Trump, som talar till herrlaget via FBI-chefen Kash Patels telefon i omklädningsrummet efter guldmatchen, bjuda in guldmedaljörerna till tisdagens evenemang i den amerikanska huvudstaden. Han underströk dock att även damlaget skulle bjudas in, om än en inbjudan som kunde tolkas på olika sätt.

– Vi kör i Vita huset … vi ska bara ha lite kul, vi har medaljer till er, säger Trump till laget.

– Och jag måste säga att vi kommer att behöva ta dit damlaget också, det vet ni va? … Jag tror faktiskt att jag skulle bli riksrättsåtalad annars.

Disgusting. Team USA laughing with President Trump as he complains about having to invite the women’s team to the White House too.



Yes, the men’s hockey team winning gold is a much bigger deal.



But show some fucking respect for your fellow Team USA athletes. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/nn6Y3oWiK0 pic.twitter.com/AUflRNyhjg — All Rice (@thats_bb_suzyn) February 23, 2026

USA:s damlandslag tog sitt första OS-guld sedan spelen i PyeongChang 2018 och det tredje i programmets historia. Finalen spelades inför en rekordstor tv-publik i USA, med ett genomsnitt på 5,3 miljoner tittare som följde förra torsdagens final mot rivalen Kanada.