Foto: Sergei Belski-Imagn Image.

Sverige har redan varit tvungna att byta ut två spelare i sin OS-trupp. Nu tvingas även Finland till ändringar. Ukko-Pekka Lukkonen i Buffalo Sabres tvingas lämna återbud efter en skada. In kommer istället Joonas Korpisalo, till vardags i Boston Bruins.

Han har inte spelat i landslaget sedan säsongen 16/17 då han var med i VM.

Nu kommer 31-åringen att åka med Lejonen till Italien. Däremot väntas han vara tredjemålvakt. Under 4 Nations för ett år sedan var det nämligen Juuse Saros och Kevin Lankinen som var målvaktsparet. Nu är det mycket till för att inte duon kommer att ta samma roll i OS.

— Det är alltid synd när en spelare måste missa en prestigefylld turnering i sista minuten. På hela lagets vägnar önskar vi Ukko-Pekka och Joonas ett snabbt tillfrisknande och välkomna tillbaka, säger general manager Jere Lehtinen i ett pressmeddelande.

Ukko-Pekka Lukkonen har däremot haft en stark säsong. Den senaste tiden har han spelat riktigt bra och varit en bidragande faktor till att Buffalo är på väg mot sitt efterlängtade slutspel. Målvakten skadade sig förra onsdagen i en match mot Toronto. Och nu står det alltså klart att det inte blir något OS.

