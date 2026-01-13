Här är Tysklands damtrupp till OS

Frölundas forward Emily Nix är en av spelarna som kommer att representera Tyskland vid OS i Milano och Cortina nästa månad. Här är truppen som Damkronorna kommer att ställas mot i OS-premiären den 5 februari.

Emily Nix är en av Tysklands ledande spelare. Foto: Tomi Hänninen/Newspix24

Det tyska ishockeyförbundet har presenterat sin damtrupp till vinter-OS 2026.

Den 23 spelare stora truppen innehåller flera välkända namn som förbereder sig för att tävla i Milano nästa månad, tillsammans med några framtida stjärnor på proffsnivå.

Det största namnet i laget är Sandra Abstreiter. Målvakten i Montreal Victoire har varit en av de avgörande faktorerna bakom Tysklands framgångar de senaste åren. Förutom starka insatser under de olympiska kvalen utsågs 27-åringen till turneringens bästa målvakt vid IIHF:s dam-VM 2024, efter att ha lett Tyskland till en sjätteplats.

På backsidan består laget till stor del av spelare från DFEL, Tysklands högsta damliga. Vancouver Goldeneyes-backen Nina Jobst-Smith är redo att göra sin OS-debut. Den Vancouverfödda spelaren aktiverades nyligen från långtidsskadelistan och förväntas vara i toppform när vinterspelen drar igång.

I offensiven väntas de talangfulla tvillingarna Lilli och Luisa Welcke stå för produktionen, tillsammans med Boston Fleet-forwarden Laura Kluge. Utöver spelarna baserade i Nordamerika bidrar Jule Schiefer och så Frölundas Emily Nix med många års internationell erfarenhet, något som kan hålla Tyskland konkurrenskraftigt i Grupp B. Nix är inne på sin tredje säsong i SDHL efter att tidigare ha representerat HV71 och SDE. Den här säsongen har hon åtta poäng (2+6) på 31 matcher med Frölunda.

Tysklands trupp till OS i ishockey för damer

Här är hela truppen som är redo att spela turneringen nästa månad:

Målvakter:

Sandra Abstreiter

Lis Hemmerle

Chiara Schultes

Backar:

Daria Gleibner

Ronja Hark

Hanna Hoppe

Nina Jobst-Smith

Charlott Schaffrath

Tara Schmitz

Carina Strobel

Hanna Weichenhain

Forwards:

Anne Bartsch

Nina Christof

Franziska Feldmeier

Nicola Hadraschek-Eisenschmid

Cleina Haider

Mathilda Heine

Laura Kluge

Emily Nix

Jule Schiefer

Svenja Voigt

Lilli Welcke

Luisa Welcke

Detta är bara fjärde gången som Tyskland kvalificerar sig för OS, och den första sedan vinterspelen i Sotji 2014. Vid sina tre första OS-framträdanden – däribland 2002 och 2006 – tog sig Träger der Adler till kvartsfinal, med en femteplats i Turin för 20 år sedan som bästa resultat.

Tysklands spelschema i OS i ishockey för damer

Torsdag 5 februari: Sverige–Tyskland, 12.10 svensk tid

Sverige–Tyskland, 12.10 svensk tid Lördag 7 februari: Tyskland–Japan, 12.10 svensk tid

Tyskland–Japan, 12.10 svensk tid Måndag 9 februari: Tyskland–Frankrike, 16.40 svensk tid

Tyskland–Frankrike, 16.40 svensk tid Tisdag 10 februari: Italien–Tyskland, 16.40 svensk tid

Kvartsfinalerna inleds den 13 februari och avslutas dagen därpå. Båda semifinalerna spelas den 16 februari. Turneringen avslutas den 19 februari med matcherna om guld- och bronsmedaljerna.