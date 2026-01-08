Sex SDHL-spelare i Tjeckiens OS-trupp

Tjeckien har presenterat sin trupp till OS i ishockey för damer. Den innehåller sex spelare från svenska SDHL, däribland Brynäs målvaktsstjärna Klára Peslarová.

Brynäs målvakt Klara Peslarova vaktar kassen för Tjeckien i OS.

Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

Ett land som är redo för ännu en medaljchans laddar nu för Milano.

Tjeckiens ishockeyförbund har presenterat sin damtrupp till OS 2026.

Den 23 spelare stora truppen siktar på att bygga vidare på framgångarna från de senaste åren och ta en olympisk medalj för första gången i historien.

Det här kan vara den bästa trupp som Tjeckien någonsin har ställt upp med i ett större internationellt mästerskap. Carla MacLeods lag har gott om offensiva vapen på alla positioner, inte minst längst fram. Anförda av fjolårets förstaval, Kristýna Kaltounková, har laget en offensiv slagkraft som kan bli svår att hantera. Den tidigare Colgate-stjärnan flankeras av PWHL-spelarna Denisa Křížová, Kateřina Mrázová, Tereza Vanišová, Natálie Mlýnková och Klára Hymlárová. Därtill finns Adéla Šapovalivová, som har en stark säsong vid University of Wisconsin, med i en ung kärna som även består av Tereza Plosová från Minnesota Golden Gophers och den 18-åriga Linda Vocetková, till vardags i Djurgården.

På backsidan finns det gott om rutin i Aneta Tejralová, Daniela Pejšová, SDE:s Dominika Lásková och Noemi Neubauerová. Det är en stabil grupp framför Brynäs målvakt Klára Peslarová, som har varit avgörande för tjeckiskorna under de senaste åren.

Övriga tre SDHL-spelare i truppen är backen Sára Čajanová, Brynäs, och forwardsduon Tereza Pištěková, SDE, samt Vendula Přibylová, MoDo.

Tjeckiens OS-trupp för damer 2026

Målvakter:

Michaela Hesová

Klára Peslarová (Brynäs)

Julie Pejšová

Backar:

Sára Čajanová (Brynäs)

Dominika Lásková (SDE)

Noemi Neubauerová

Daniela Pejšová

Klára Seroiszková

Aneta Tejralová

Andrea Trnková

Forwards:

Klára Hymlárová

Barbora Juříčková

Kristýna Kaltounková

Denisa Křížová

Natálie Mlýnková

Kateřina Mrázová

Michaela Pejzová

Tereza Pištěková (SDE)

Tereza Plosová

Vendula Přibylová (MoDo)

Adéla Šapovalivová

Tereza Vanišová

Linda Vocetková (Djurgården)

Tjeckien spelar i den tuffa Grupp A, men med tanke på att det räcker med en seger för att ta sig till semifinal är utgångsläget ändå mycket gott för att spela om medaljer. Tjeckien har nått semifinal i var och en av de fyra senaste dam-VM-turneringarna och tog brons både 2022 och 2023.

Tjeckiens spelschema i OS gruppspel för damer

Torsdag 5 februari: USA–Tjeckien, 16.40 svensk tid

Fredag 6 februari: Tjeckien–Schweiz, 14.40 svensk tid

Söndag 8 februari: Tjeckien–Finland, 21.10 svensk tid

Måndag 9 februari: Kanada–Tjeckien, 21.10 svensk tid

Kvartsfinalerna inleds den 13 februari och avslutas dagen därpå. Båda semifinalerna spelas den 16 februari. Turneringen avslutas den 19 februari med matcher om guld och brons.