Sverige är klara för kvartsfinal av OS mot USA. Efter en trevande turnering ställs nu Sverige mot en av storfavoriterna redan i kvarten.

— Vi gjorde det vi behövde och nu är det fullt fokus på i morgon, säger Sam Hallam i SVT efter åttondelsfinalen.

Jacob Markström hyllas av Sam Hallam.

Foto: Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Tre Kronor har inte imponerat under inledningen av OS och inte minst tränarstaben har varit rejält ifrågasatta. Efter den planenliga segern mot Lettland har Sverige nu tagit sig till en kvartsfinal. Där väntar nu USA, en av de stora förhandsfavoriterna.

En tredjeplats i gruppen gjorde som bekant att Sverige behövde ta den långa vägen till kvarten.

— Det är skönt. Vi gjorde det vi behövde och nu är det fullt fokus på i morgon. Jag tycker att vi bitvis i matchen gör det väldigt bra. Vi får utdelning och det är skönt att ligga i förarsätet i matchen och spela lite på det. Sen är det, som sagt, nästan direkt fullt fokus på i morgon, säger Sam Hallam till SVT efter Lettlands-matchen.

I morgon väntar av allt att döma en helt annan matchbild. Där Sverige kommer att gå in som underdogs.

— Allt är förberett och preppat. Det blir lite kvällsjobb här nu. Killarna ska förhoppningsvis få sova ordentligt och sen får vi coacher jobba, säger Hallam.

Vem får chansen i mål mot USA?

Efter att Filip Gustavsson har stått de inledande två matcherna har Jacob Markström fått chansen i de senaste två. Det återstår nu att se vem som får chansen i kvartsfinalen mot USA.

Mot Lettland var det Markström som tog 20 av 21 skott.

— Superstabil och lugn. Våra målvakter har haft tuffa matchbilder där det inte har varit så mycket att göra. I morgon kanske det blir lite jämnare där vi behöver försvara oss mer men det är ett beslut vi kommer ta under kvällen.

Sverige möter USA i kvartsfinal av OS i morgon klockan 21.10.

Source: OG Scoring Leaders @ Elite Prospects