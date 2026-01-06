”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under tisdagen presenterade Tjeckien sin trupp till OS.

Där finns Brynäs back Michal Kempny samt Färjestads hemvändare David Tomasek båda med i laget.

David Tomasek och Michal Kempny tar plats i Tjeckiens OS-lag.

Foto: Bildbyrån

Det blir en viss SHL-krydda på Tjeckiens lag till nästa månads olympiska spel i Milano.

Brynäs back Michal Kempny och Färjestads stjärnforward David Tomasek finns båda med i den 25 spelare stora truppen som Tjeckien under tisdagen presenterade.

– De olympiska spelen handlar om att sätta ihop rätt lag, lagkemi, och det är så vi kommer att ta oss an uppgiften. Vi vill fokusera på vårt spel och vår prestation, så att vi i slutet av turneringen kan se tillbaka med heder och stolthet över att vi presterade vårt bästa, säger general managern Jiri Slegr till Hokej.cz.

Tolv NHL-spelare i truppen

Truppen består av tolv spelare hemmahörande i NHL, däribland storstjärnor som David Pastrnak och Martin Necas. Målvaktssidan består av tre NHL-målvakter i Lukas Dostal (Anaheim), Dan Vladar (Philadelphia) och Karel Vejmelka (Utah), medan lagets backsida har bara två NHL-spelare i form av Radko Gudas och Filip Hronek, medan de resterande sex backarna är hemmahörande i Europa eller AHL.

Forwardssidan har sju spelare hemmhörande i NHL, där man förutom Pastrnak och Necas även har Ondrej Palat (New Jersey), Pavel Zacha (Boston), Tomas Hertl (Vegas), David Kämpf (Vancouver) och Radek Faksa (Dallas) till sitt förfogande.

Tjeckien spelar i grupp A med Kanada, Schweiz och Frankrike som motståndare.