Han är stora skrällen i OS-truppen: ”Allmänt irriterande”

Pontus Holmberg och Sam Hallam vann SM-guld tillsammans. Nu är forwarden den stora skrällen i Sveriges OS-trupp till Italien.

Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

© Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Den svenska OS-truppen blev under fredagen offentlig. Där den stora skrällen får sägas vara Pontus Holmberg. Forwarden, som Sam Hallam känner väl från tiden i Växjö, lyckades ta sig in på 14 forwards i en namnkunnig trupp.

Duon vann SM-guld med Växjö 2021. I det slutspelet blev han också MVP och vann både skytte- och poängligan i det slutspelet. Säsongen efter spelade han även OS för Sverige, och är därmed en av blott femte svenska spelare som har spelat OS förut. De andra fyra är Rasmus Dahlin, Oliver Ekman-Larsson, Erik Karlsson och Gabriel Landeskog

Den här säsongen har 26-åringen gått till Tampa Bay Lightning där han har en roll längre ner i hierarkin. Och just hans checking-spel är något som Hallam vill lyfta fram inför mästerskapet.

— Han är otroligt bra skridskoåkare och jobbar kopiöst hårt. Han lyckas få tag i folk och vara i vägen för folk, han är allmänt irriterande och det passar oss bra.

Pontus Holmberg och Sam Hallam får jobba ihop igen

Efter tiden i Växjö var duon även tillsammans i VM 2024 när Sverige tog ett brons. Men att han skulle ta en plats i OS var det ändå inte många som hade räknat med.

Hur mycket spelar tiden i Växjö in i beslutet att ta med honom här`?

— Väldigt lite. Hade han inte fortsatt leverera så pass bra som han har i år hade han inte varit med. Det var många som var bra i Växjö det året och det är bara han som är med, tror jag.

Den här säsongen har han gjort tolv poäng på 33 matcher i NHL.

