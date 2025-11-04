Tre Kronor fortsätter förberedelserna inför OS i Milano om några månader.

Vid sin sida kommer Sam Hallam då att få NHL-tränaren Anders Sörensen i båset.

— Vi tycker att han gjorde ett väldigt bra jobb under VM här i Stockholm, säger landslagschefen Anders Lundberg till Hockeysverige.se.

BARKARBY (HOCKEYSVERIGE)

I dagarna drar Finland Hockey Game igång, men vi närmar oss också OS i Milano. Till den turneringen har landslagsledningen valt att plocka in ytterligare tre starka namn till att backa upp laget. Det handlar om Josef Boumedienne, Alexander Steen och…

— Anders Sörensen kommer vara en del av ledarstaben i OS. Vi tycker att han gjorde ett väldigt bra jobb under VM här i Stockholm. Gick bra in i staben och i samarbete med Sam (Hallam), (Stefan) Klockare och övriga ledare, så det kändes som ett väldigt enkelt beslut, säger landslagschefen Anders Lundberg.

Sam Hallam om Anders Sörensen: ”Är nära varandra i tänk”

Givetvis är även förbundskaptenen, Sam Hallam, nöjd med att få uppbackning från coacher som idag finns i Nordamerika.

— Jag och Anders jobbade ihop under VM och fick en bra relation då. För två veckor sedan var jag över hos honom och bodde hos han och hans familj, säger Hallam till Hockeysverige.se och fortsätter:

— Vi har en ganska gemensam bakgrund där vi jobbat oss upp i HockeyAllsvenskan. Sedan valde Anders att flytta till Nordamerika tidigt medan jag hoppade på SHL-spåret i stället.

— Dessutom är vi ganska nära varandra i tänk och bakgrund, det ska bli väldigt kul.

Anders Sörensen och Sam Hallam under Hockey-VM i Stockholm. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Är det bra att ha hans ögon där borta när du är hemma i Sverige?

— Ja, så är det. Samtidigt tror jag att han uppskattar mina ögon utifrån min erfarenhet.

— Dessutom har vi Alexander Steen och Josef Boumedienne på plats hela tiden, så vi har många ögon där borta, avslutar Sam Hallam.

OS i Milano inleds i februari och Tre Kronor spelar sin första match mot hemmanationen Italien 11 februari 2026.