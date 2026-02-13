Så spelas Sverige-Tjeckien i OS-kvartsfinalen 2026

Efter fyra raka segrar är det nu dags för kvartsfinal för Damkronorna. Här är förutsättningarna inför fredagens rysare mot Tjeckien, med resultat, trupp, regler och spelschema.

Damkronorna möter Tjeckien OS-kvartsfinalen.

Foto: Bildbyrån.

⏰: 16:40 svensk tid

📍: Fiera Milano Rho (Kapacitet: 6500 åskådare)

📺: 16:00-19:30, TV4/TV4 Play

📺: 16:20-19:30, HBO Max

Hur har det gått för Damkronorna i OS 2026?

Damkronorna mötte Tyskland, i premiären förra torsdagen. Tyskland tog ledningen med 1-0 men Sverige vände till seger 4-1. Lina Ljungblom gjorde två mål, Mira Jungåker och Thea Johansson ett varsitt.

Därefter väntade värdnationen Italien och då blev det seger med 6-1 för Sverige. Thea Johansson gjorde två mål. De övriga kassarna gjordes av Jessica Adolfsson, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson och Hanna Olsson.

Damkronorna fortsatte sen på inslagen väg genom att vinna med 4-0 mot Frankrike. Thea Johansson blev återigen målskytt. De övriga gjordes av Sara Hjalmarsson, Hanna Thuvik och Lisa Johansson. Emma Söderberg vaktade kassen och höll nollan.

Det blev sedan också 4-0 mot Japan. Hanna Thuvik, Josefin Bouveng, Mira Hallin och Hanna Olsson blev målskyttar den gången. Den gången vaktade Ebba Svensson Träff kassen och höll nollan.

Tjeckien spelade i den högre seedade A-gruppen och slutade där trea – trots att de bara vann en av fyra matcher. Den enda nation laget besegrade i gruppfasen var Finland, som slogs tillbaka med 2-0. I övrigt föll de med 5-1 mot USA, 4-3 efter straffar mot Schweiz och 5-1 mot Kanada.

Hur har det gått i tidigare möten mellan Damkronorna och Tjeckien?

Länderna har mötts en hel del i Euro Hockey Tour de senaste åren. Senast de möttes var i december, och då var det Damkronorna som vann med 3-1. De möttes även i november, och även den gången var svenskorna starkast och vann med 4-1.

I mästerskapssammanhang möttes de i OS 2022, och då vann Tjeckien med 3-1. Det var faktiskt första gången Tjeckien kvalade in till OS på damsidan.

De möttes även i VM 2022, och då blev det tjeckisk seger med 3-0. Innan dess möttes länderna i VM 2019 – även då vann Tjeckien. 5-2 slutade det den gången.

Vi får gå tillbaka till 2017 för att hitta en svensk seger mot Tjeckien i ett mästerskap. Då vann Damkronorna med 3-1.

Hur ser jag Sverige – Tjeckien på TV?

Det finns flera möjligheter att se matchen. Dels sänds den på TV4, med sändningsstart 16:00. Du kan även se matchen via TV4 Play från samma tid. Det går även att följa matchen på HBO Max från och med 16:20.

Vilka är Tjeckiens stjärnor?

Tjeckien har sex spelare som spelar i SDHL – och ett helt gäng spelare som spelat i Sverige tidigare. Däribland Katerina Mrázova, som prisades som hela SDHL:s bästa spelare vid ett tillfälle. En annan profilstark forward som kan nämnas i samma kategori är Adela Sapovalivova, som de två senaste säsongerna vunnit juniorernas poängliga i SDHL. Hon representerade då MoDo.

Dagens kanske mest profilstarka SDHL-spelare i det tjeckiska laget är Brynäsmålvakten Klara Peslarova, som spelat i Sverige i många år. Hon har tillhört svensk hockeys bästa målvakter ända sedan SDE värvade henne 2015. Utöver SDE och Brynäs har hon också representerat MoDo.

Kristýna Kaltounková är också en spelare att hålla koll på. 23-åringen valdes först av alla spelare i proffsligan PWHL:s draft inför den här säongen. Hon har gjort elva mål på 16 matcher i världens bästa liga – och toppar med det skytteligan. I OS är det dock en annan PWHL-spelare, Natali Mlynkova, som varit hetast med fyra poäng på fyra matcher.

Totalt spelar åtta spelare i den tjeckiska truppen i den nordamerikanska toppligan. Det är dubbelt så många som antalet svenska spelare som huserar i ligan.

Hur har det gått för Damkronorna i OS genom historien?

1998 var första gången ishockey för damer fanns med på OS-programmet. Då slutade Sverige femma. 2002 tog de en historisk medalj efter att ha besegrat Finland i bronsmatchen. 2006 blev det ännu bättre. Då chockade Damkronorna hockeyvärlden genom att slå ut USA i semifinalen och ta ett sensationellt silver.

2010 och 2014 förlorade Sverige bronsmatchen mot Finland respektive Schweiz. 2018 och 2022 åkte Damkronorna ut i kvartsfinaler efter storförluster mot Finland respektive Kanada.

Hur spelar Damkronorna i OS 2026?

5 februari klockan 12:10 Sverige-Tyskland 4-1

7 februari klockan 14:40: Sverige-Italien 6-1

8 februari klockan 16:40: Frankrike-Sverige 0-4

10 februari klockan 12:10: Japan-Sverige 0-4

13 februari klockan 16:40: Tjeckien-Sverige

Vilka spelar för Sverige i OS?

Sverige har ett på pappret starkt lag i OS. Bland stjärnorna kan spelare som Mira Jungåker, Maja Nylén-Persson, Anna Kjellbin, Hanna Thuvik, Hanna Olsson, Hilda Svensson och Lina Ljungblom nämnas.

Laget leds av Ulf Lundberg, som är förbundskapten sedan 2020. Han gör sitt sista mästerskap med Damkronorna.

Målvakter

Emma Söderberg

Ebba Svensson Träff

Tindra Holm

Backar

Anna Kjellbin

Mira Jungåker

Maja Nylén Persson

Ida Karlsson

Jenna Raunio

Jessica Adolfsson

Linnéa Andersson

Forwards

Hanna Olsson

Sofie Lundin

Josefin Bouveng

Lina Ljungblom

Hilda Svensson

Nicole Hall

Lisa Johansson

Hanna Thuvik

Ebba Hedqvist

Mira Hallin

Sara Hjalmarsson

Thea Johansson

Felizia Wikner Zienkiewicz