Så sänds OS-ishockeyn på tv

I februari drar det äntligen igång igen. De bästa spelarna i världen kommer att vara med – och nu står det klart hur OS-ishockeyn kommer att sändas.

Lasse Granqvist kommer att guida oss genom OS-ishockeyn på TV4.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

TV4 och SVT kommer att dela på uppdraget att sända OS-ishockeyn på tv. Det är ett efterlängtat mästerskap där det är första gången sedan 2014 som de bästa spelarna kommer att vara med och spela. Sedan dess har det spelats ett gäng ploj-turneringar.

Men nu blir det första gången på tolv år där världens bästa får mäta sig i sina landslag i en stor turnering.

OS kommer som bekant att hållas i Italien och Milano Cortina. I TV4 kommer det att vara den folkkära Lasse Granqvist som guidar oss genom turneringen.

– Jag har verkligen saknat att få jobba med de Olympiska Spelen. Hockeyn, nu när de bästa spelarna äntligen är med är extra speciellt och Tre Kronors guldmatcher 1994 och 2006 är något jag aldrig kommer glömma, säger kommentatorn till TV4.

Även Damkronornas matcher kommer att sändas på TV4 och SVT.

Så sänds Damkronornas matcher

05-feb Torsdag 12:10, grupp B Sverige-Tyskland TV4

07-feb Lördag 14:40, grupp B Sverige-Italien TV4

08-feb Söndag 16:40, grupp B Frankrike-Sverige SVT

10-feb Tisdag 12:10, grupp B Japan-Sverige SVT

Så sänds Tre Kronors matcher

11-feb Onsdag 21:10, grupp B Sverige-Italien TV4

13-feb Fredag 12:10, grupp B Finland-Sverige SVT

14-feb Lördag 12:10, grupp B Sverige-Slovakien TV4