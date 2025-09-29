Patric Hörnqvist lämnar jobbet som assiterande GM för Tre Kronor.

Det bekräftar Hörnqvist själv för Viaplay.

– Jag har fru och två barn och jag vill hellre spendera tid med dem än med Tre Kronor, säger han.

Patric Hörnqvist lämnar jobbet i Tre Kronor efter två år. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Inför Hockey-VM i Tjeckien 2024 meddelades det att NHL-ikonen Patric Hörnqvist var klar som assisterande general manager för Tre Kronor. Han jobbade då bland annat bredvid GM Josef Boumedienne med att hålla kontakten med NHL-spelare samt scouting inför mästerskapen.

38-åringen har jobbat med VM 2024 samt hemma-VM i Stockholm 2025 och 4 Nations Face-off i början av året. Men nu blir det inget mer landslagsjobb för ”Bengan” Hörnqvist. Ikonen bekräftar nu själv att han lämnar Tre Kronor-jobbet och inte blir kvar till årets säsong.

– Det tar lite för lång tid. Jag märkte det nu när det var 4 Nations och det blir ju lite samma med OS. Med ett OS är det ju ännu mer scouting eftersom truppen tas ut senare. Ska jag göra det måste jag göra det fullt ut. Jag har fru och två barn och jag vill hellre spendera tid med dem än med Tre Kronor, säger Hörnqvist till Viaplay.

Det är ännu oklart hur Tre Kronor kommer att ersätta Patric Hörnqvists roll i landslaget inför OS och VM nästa år. De senaste två säsongerna har Hörnqvist också varit verksam inom Florida Panthers som konsult och han har jobbat med både spelarutveckling och scouting. Florida har vunnit Stanley Cup båda säsongerna som Hörnqvist har jobbat i föreningen.

Patric Hörnqvist spelade 901 NHL-matcher i sin hockeykarriär och gjorde 543 poäng. Han vann Stanley Cup med Pittsburgh Penguins både 2016 och 2017. Förutom Pittsburgh spelade han även för Nashville Predators och Florida Panthers i sin karriär.

