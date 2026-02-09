OS-hockey idag: Kanada och USA jagar nya segrar

Damkronorna har spelledigt efter två matcher på två dagar. Däremot kliver guldfavoriterna USA och Kanada in i spel igen efter att ha haft ledigt på söndagen. Här är förutsättningar, tv-tider, tabeller och poängliga inför måndagens OS-matcher.

Kanadas Sarah Fillier, Renata Fast och Marie-Philip Poulin gör sin andra OS-match i kväll. Foto: REUTERS/Marton Monus

Fyra hockeymatcher finns på OS-schemat under måndagen. Där inte minst mötena mellan Schweiz och USA samt Kanada och Tjeckien sticker ut i Grupp A. USA och Kanada är storfavoriter till att göra upp om gruppsegern. Har Schweiz eller Tjeckien det i sig att rubba någon av jättarna?

Gårdagens resultat i OS 2026

Damer

Frankrike – Sverige 0–4

Tjeckien – Finland 2–0

Matcher i OS-hockey på tv idag (9/2)

Damer

12.10: Grupp B, Japan-Italien (SVT/HBO Max)

16.40: Grupp B, Tyskland-Frankrike (SVT/HBO Max)

20.10: Grupp A, Schweiz-USA (SVT/HBO Max)

21.10: Grupp A, Kanada-Tjeckien (TV4/HBO Max)

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

OS-tabell damer

Grupp A

LAG M V F O MS P 🇺🇸 USA 2 2 0 0 10–1 6 🇨🇿 Tjeckien 3 1 1 1 6–9 4 🇨🇦 Kanada 1 1 0 0 4–0 3 🇨🇭 Schweiz 2 1 1 0 4–7 2 🇫🇮 Finland 2 0 2 0 0–7 0

Grupp B

LAG M V F O MS P 🇸🇪 Sverige 3 3 0 0 14–2 9 🇮🇹 Italien 2 1 1 0 5–7 3 🇩🇪 Tyskland 2 1 1 0 6–6 3 🇯🇵 Japan 2 1 1 0 5–7 3 🇫🇷 Frankrike 3 0 3 0 3–11 0

Alla lag i Grupp A går vidare till kvartsfinalerna. Från Grupp B går de tre bästa lagen vidare till kvartsfinal.

Poängligan OS-hockey (damer)

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

När spelas OS-finalen i ishockey 2026?