OS-hockey idag: Stor hockeydag för Tre Kronor och Damkronorna

En fredag med krydda. Både Tre Kronor och Damkronorna spelar matcher med stor innebörd i OS-hockeyn. Tre Kronor ställs mot Finland på herrsidan medan Damkronorna spelar kvartsfinal mot Tjeckien i damernas turnering. Här är förutsättningar, tv-tider, tabeller och poängliga inför fredagens OS-matcher.

Både Rasmus Dahlins Tre Kronor och Thea Johanssons Damkronorna spelar viktiga OS-matcher under fredagen. Foto: Bildbyrån

Vilken hockeydag vi har framför oss i!

Prestigemöte mellan Sverige och Finland i herrturneringen – kvartsfinal för Damkronorna mot Tjeckien i damturneringen.

Efter en premiär mot Italien som inte gav några direkta svar om var Tre Kronors står får de en riktig värdemätare i form av Finland. Finnarna svarade å sin sida för ett magplask i sin premiär mot Slovakien (förlust 1–4), men har en förmåga att alltid spela sina bästa matcher mot just Sverige.

Damkronorna har å sin sida gått rent i grupp B med fyra raka segrar, men nu väntar ett tufft med möte Tjeckien i OS-kvartsfinalen. Kan svenskorna ta sig till OS-semifinal för första gången sedan 2014 i Sotji?

Gårdagens resultat i OS 2026

Herrar

Schweiz – Frankrike 4–0

Tjeckien – Kanada 0–5

Lettland – USA 1-5

Tyskland – Danmark 3-1

Damer

Finland – Kanada 0–5

Matcher i OS-hockey på tv idag (13/2)

Herrar

12.10: Grupp B, Finland- Sverige (SVT/HBO Max)

(SVT/HBO Max) 12.10: Grupp B, Italien-Slovakien (TV4/HBO Max)

16.40: Grupp A, Frankrike-Tjeckien (SVT/HBO Max)

21.10: Grupp A, Kanada-Schweiz (SVT/HBO Max)

Damer

16.40: Kvartsfinal – Tjeckien-Finland (TV4/HBO Max)

21.10: Kvartsfinal – USA-Italien (SVT/HBO Max)

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

OS-grupper & tabell herrar

Grupp A:

LAG M V F O MS P 🇨🇦 Kanada 1 1 0 0 5–0 3 🇨🇭 Schweiz 1 1 0 0 4–0 3 🇫🇷 Frankrike 1 0 1 0 0–4 0 🇨🇿 Tjeckien 1 0 1 0 0–5 0

Grupp B:

LAG M V F O MS P 🇸🇰 Slovakien 1 1 0 0 4–1 3 🇸🇪 Sverige 1 1 0 0 5–2 3 🇮🇹 Italien 1 0 1 0 2–5 0 🇫🇮 Finland 1 0 1 0 1–4 0

Grupp C:

LAG M V F O MS P 🇺🇸 USA 1 1 0 0 5–1 3 🇩🇪 Tyskland 1 1 0 0 3–1 3 🇩🇰 Danmark 1 0 1 0 1–3 0 🇱🇻 Lettland 0 0 1 0 1–5 0

OS-grupper & tabell damer

Grupp A:

LAG M V F O NS P 🇺🇸 USA 4 4 0 0 20–1 12 🇨🇦 Kanada 4 3 1 0 14–6 9 🇨🇿 Tjeckien 4 1 2 1 7–14 4 🇫🇮 Finland 4 1 3 0 3–13 3 🇨🇭 Schweiz 4 1 3 0 5–15 2

Grupp B:

LAG M V F O MS P 🇸🇪 Sverige 4 4 0 0 18–2 12 🇩🇪 Tyskland 4 3 1 0 10–8 8 🇮🇹 Italien 4 2 2 0 9–11 6 🇯🇵 Japan 4 1 3 0 7–14 3 🇫🇷 Frankrike 4 0 3 1 4–13 1

Poängligan OS-hockey (herrar)

Poängligan OS-hockey (damer)

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

När spelas OS-finalen i ishockey 2026?