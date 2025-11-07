Sedan tidigare har Henrik Lundqvist gjort klart med jobb i SVT och TV4. Nu står det klart att även Mats Sundin blir expert under OS 2026 i Milano Cortina. Detta för HBO Max.

– Jag är väldigt glad att få bli en del av bevakningen, säger ”Sudden” i ett pressmeddelande.

Mats Sundin. Foto: Bildbyrån (montage).

För första gången efter den legendariske karriären kommer Mats Sundin att jobba som expert i TV. Åtminstone på det sätt som det blir, över ett helt mästerskap.



Under fredagen står det nämligen klart att HBO Max gjort klart med den 54-årige OS-guldmedaljören till sina sändningar, intill Håkan Södergren, som gör comeback i rutan.



– Det känns otroligt spännande att världens bästa ishockeyspelare är tillbaka på OS-scenen och jag är väldigt glad att få bli en del av bevakningen hos HBO Max, säger Mats Sundin i ett pressmeddelande.

– Jag har varit med några enstaka matcher vill jag minnas, för SVT under något VM. Men det är första gången jag gör en hel turnering. Det känns jättekul, tillägger ”Sudden” i en intervju med Expressen.

Tillbaka i Italien: ”Varit sugen på att vara mer involverad”

Det hela blir även extra speciellt för Sundin som säkrade det där OS-guldet 2006 i just Italien. Då var det Turin, nu blir Milano och Cortina..



– Det känns såklart väldigt roligt att Mats Sundin ansluter till vårt härliga hockeygäng. Han är en av världens bästa ishockeyspelare genom tiderna och sitter naturligtvis på en expertis som bara ett fåtal andra gör, säger Maja Kjellman, Sports Director Warner Bros. Discovery Sverige, i pressmeddelandet.



”Sudden” blir därmed nästa i raden av våra svenska hockeylegendarer att dra på sig expertrollen. Peter Forsberg syns, som bekant, ofta i Viaplay, och sedan tidigare är även Henrik Lundqvist klar för ett jobb under OS, uppdelat hos både SVT och TV4.



– Självklart är det väl aldrig, när man har tre barn och det är mycket som ska funka. Man är ändå borta i två veckor. Men jag har varit sugen på att vara mer involverad i hockeyn, och det här är ett ypperligt tillfälle för det, säger han till Expressen under fredagsmorgonen.

Tre Kronors spelschema i OS 2026

11 februari kl 21.10 Tre Kronor – Italien

13 februari kl 12.10 Tre Kronor – Finland

14 februari kl 12.10 Tre Kronor – Slovakien

Så funkar OS-hockeyn 2026

Lagen i herrturneringen delas in i tre grupper med fyra lag i varje grupp. De bästa lagen från varje grupp, tillsammans med de bästa tvåorna, går vidare till slutspelet. Övriga åtta lag spelar en ”playin-runda” om de resterande fyra kvartsfinalplatserna. Alla lag kommer alltså spela åtminstone en utslagningsmatch efter gruppspelet.