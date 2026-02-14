Stjärnan tillbaka – då säkrade Kanada semifinalplats

Med Marie-Philip Poulin tillbaka i laguppställningen visade Kanada klass direkt. Efter USA-förlusten studsade regerande stormakten tillbaka med en stabil 5–1-seger mot Tyskland i OS-kvartsfinalen – och tog ännu ett kliv mot en ny guldfinal.

Marie-Philip Poulin och Sarah Fillier firar ett av Kanadas fem mål mot Tyskland. Foto: REUTERS/David W Cerny

Med sin ledare tillbaka i spel är Kanada tillbaka på rätt spår.

När Marie-Philip Poulin återvände till laguppställningen hade Kanada inga större problem med att besegra Tyskland i kvartsfinalen i damturneringen vid vinter-OS 2026. Matchen slutade 5–1.

Kanada gick ut hårt och snabbt mot de nederlagstippade tyskorna och visade både kvalitet och förnyat självförtroende – fem dagar efter att ha blivit överkörda av USA. Brianne Jenner, som burit kaptensbindeln i Poulinens frånvaro, gjorde matchens första mål bara ett par minuter in i mötet efter ett fint förarbete av Emma Maltais. Kanada fortsatte att trycka på och Claire Thompson satte sitt första mål i turneringen sent i perioden, vilket gav laget ett bekvämt utgångsläge inför den första pausen.

Trots att Kanada ökade trycket ytterligare i den andra perioden var det bara Sarah Fillier som lyckades hitta nätet under mittakten, efter fint pucktempo i powerplay. Sandra Abstreiter gjorde allt hon kunde för att stå emot den kanadensiska anstormningen och räddade 16 skott i perioden.

I den tredje perioden kunde Kanada spela mer kontrollerat, och Blayre Turnbull gjorde sitt första mål i Milano tidigt i perioden. Men det skrevs också historia i slutakten. En felpassning i powerplay från Renata Fast gav den tyska forwarden Franziska Feldmeier ett friläge, vilket resulterade i Tysklands första mål någonsin mot Kanada i ett stort internationellt mästerskap.

Marie-Philip Poulin tangerar Hayley Wickenheisers rekord

Poulin satte punkt för matchen med sitt första mål i turneringen. Det var Quebec-födde stjärnans 18:e OS-mål i karriären, vilket innebär att hon tangerar Hockey Hall of Fame-ikonen Hayley Wickenheiser för flest mål i vinter-OS genom tiderna.

Kanada vann skotten med 43–11. Fillier noterades för ett mål och en assist, medan Daryl Watts stod för två målgivande passningar i segern.

Kanada gjorde mål i två av sju powerplay och toppar nu turneringen med totalt sju mål i numerärt överläge. Tyskland gick mållöst ur tre powerplay och avslutade turneringen med en powerplay-procent på 11,8.

Kanada har nått semifinal i varje olympisk damturnering och har aldrig missat en final om OS-guldet. I semifinalen väntar vinnaren av kvartsfinalen mellan Schweiz och Finland på lördag.

För Tyskland, som spelar OS för första gången på tolv år, var en kvartsfinalplats väntad. Att laget dock inte lyckades vinna Grupp B och därmed tvingades möta ett lag som Kanada redan i slutspelet kan ändå ses som en mindre besvikelse.