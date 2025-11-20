Nya regeln inför OS: Halsskydd blir obligatoriskt

Nu står det klart att alla spelare som deltar i OS 2026 kommer att behöva bära halsskydd – enligt nya bestämmelser från IIHF. Det har tidigare fastställts att halskydd skulle bli obligatoriska, men det var då oklart när regeln skulle träda i kraft.

Alla spelare måste bära Halsskydd under OS 2026. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

IIHF har tidigare bestämt att alla spelare som deltar i deras turneringar måste bära halsskydd. Det som dock var oklart var när regeln skulle träda i kraft till fullo.

Under VM förra året tog IIHF beslutet att alla spelare som spelade skulle ha på sig skyddet. vilket fick Sidney Crosby att gräva fram sitt gamla från juniortiden. Nu står det klart att även alla spelare som deltar i OS under nästa år kommer att tvingas bära halsskydd. Detta rapporterar The Athletic.

I Sverige är vi tämligen vana vid halsskydden, även om det har fuskats en del genom åren, men i Nordamerika har det varit betydligt mer ovanligt. Det var efter Adam Johnsons död 2023 som halsskydden fick extra uppmärksamhet, och flera ligor i Nordamerika har lagt större vikt vid att bära fullgod utrustning.

Inför säsongen 26/27 kommer halsskydd att bli obligatoriskt även i NHL, men de som spelat i ligan innan dess att regeln träder i kraft kommer inte att tvingas bära skyddet.