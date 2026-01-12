Vilka gör upp om förstaspaden? Varför är ”Zinken” uttagen trots skada? Vad blir nycklarna under OS?

Efter måndagens trupputtagning ger förbundskapten Ulf Lundberg svar – och bemöter frågorna som hockeysverige.se’s expert Sophie Johansson har.

Sophie Johansson och Damkronornas förbundskapten Ulf Lundberg. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Sista natten med gänget. Efter sex säsonger lämnar Uffe Lundberg Damkronorna/Tre Kronor Dam efter OS i Milano. Idag presenterade han dessutom sin OS-trupp.

Efter pressträffen satte sig hockeysverige.se med Förbundskaptenen och vår expert, tidigare SDHL-backen, Sophie Johansson.

– Landslaget har tagit väldigt stora kliv under Uffe. Det har samtidigt varit ett generationsskifte bland spelare, säger Sophie Johansson och fortsätter:

– Det jag har sett är att vi börja ta oss upp igen och svensk damhockey har kommit tillbaka på kartan. Vi hade några år som var väldigt tuffa och där vi inte alls presterade, men nu är vi på väg tillbaka dit där vi vill vara.

– Jag ser ett mer stabilare spel och en spelidé som vi verkligen spelar efter och försöker hålla. Mycket som är positivt och många yngre som fått chansen och tagit den, så det har varit godkänt.

Uffe, vad är du mest stolt över under din tid som Förbundskapten?

– Sex år är en ganska lång tid. Mest stolt är jag över prestationsmiljön som vi har skapat. Också den positiva stämningen vi har.

– Varför är jag det då? Jo, som ni vet är jag jättenoga med att inte prata om företrädare eller efterträdare för det tycker jag inte att man ska göra. Jag kan bara konstatera att det har varit en finlandsbåt eller motsvarade att vända.

– Jag är oerhört glad över att spelarna älskar att spela i Tre Kronor dam nu. Sedan har jag fått jobba med fantastiska människor. Ledarteamet som jag har fått välja själv är experter på olika områden, men framför allt är det riktigt bra personer.

– Dessutom är spelarna föredömen. Jag har barn själv i tonåren och ser då att dom här spelarna verkligen är föredömen. Speciellt med tanke på vad som hände i samhället i övrigt.

– Spelmässigt tycker jag att vi fått till en tydlig struktur. Att vi orkat hålla i med att sammanfatta en spelidé snabbt för det är viktigt att kunna göra det. Puckansvar, attackspel och återtagande. När det är situationer med hög intensitet behöver man veta vilket DNA ett lag har. Sedan är det detaljer vi jobbar med.

– Jag tycker att strukturen, fem i bild som vi pratar om, med att spela tillsammans och hålla ihop laget gör att vårt spel med puck blivit bättre eftersom vi hamnar i bättre lägen när vi är samlade.

– Jag tror att sätta spelet med puck, tejp till tejp, och målskyttet är skillnaden mellan att ta den där medaljen eller inte.

Förbundskapten, Ulf Lundberg, presenterar sin OS-trupp. Foto: Ronnie Rönnkvist.

De gör upp i mål: ”Planen är Tindra som trea”

Ulf Lundberg valde tre säkra kort på målvaktssidan, Emma Söderberg, Ebba Svensson Träff och Tindra Holm. Vem som är trea i trion är redan bestämt.

– Att dom tar alla puckar och inget annat i övrigt, säger Uffe Lundberg med ett leende då han får frågan om vilka förväntningar han har på trion.

– Målvaktsteamet blir som ett extra lag i gruppen. Om dom pushar varandra, får varandra att växa och gläds åt varandras framgång oavsett vem som står och vem som inte är ombytt då smittar det av sig till hela laget.

– Jag har varit tydlig med att i grundplanen är det Tindra som är trea. Hon tog det med hull och hår. Dessutom är Tindra en sprudlande person som jag lovat att säga till om det blir för mycket, men ännu har jag inte upplevt det. Alla är olika och hon bidrar med en väldig massa energi.

– Hon kommer tävla på träningarna och göra allt för att stå, men också bidra även om hon är trea.

Sophie Johansson:

– Jag tycker att det känns stabil. Kul också att det känns tryggt konkurrensmässigt. Jag har nog ingen riktig förstamålvakt bland dom här, vilket gör att dom kommer tävla mot varandra samtidigt som jag tror att dom kommer lyfta varandra, vilket kommer bli otroligt viktigt.

Saknar Emma Forsgren – svaret: ”Reserv”

Sophie som den gamla back du är saknar du Emma Forsgren i truppen.

– Ja, det gör jag. Emma har gjort en väldigt fin säsong och presterat väldigt bra. Hon är för mig en väldigt stor person på isen, men även utanför.

– I en sådan turnering som OS ändå är kommer det vara väldigt mycket press på alla spelare. Jag tror Emma hade kunnat tackla det här väldigt bra och även varit en bidragande faktor till resterande lag så dom också hade kunnat hantera det på ett väldigt bra sätt.

– Jag ser inte bara fördelar på isen där Emma är en stabil, rejäl och bra spelare utan även i omklädningsrummet.

Ulf Lundberg:

– Emma är en jätteduktig hockeyspelare och bra person. Att hon är reserv är ingen överraskning. Man lägger ett pussel på backsidan. Vi tycker att backarna levererade senast då vi var i Lahtis. Till det tillkommer Maja Nylén Persson.

– Emma är inte ensam om att vara en skicklig hockeyspelare som är utanför den här truppen. Sedan får vi se om det blir återbud eller vad som händer, men vi har gjort vårat val.

Vilka förväntningar har du på dom sju backarna du har plockat med dig i Milano-truppen?

– Att sätta upp pucken snabbt nerifrån. Det är jätteviktigt. Samtidigt är det lite speciellt på liten rink. Du behöver fejka, accelerera ur situationer och ta beslutet innan du verkställer det. Också vara duktiga på ”Gapkontrol” så vi håller ihop det här med fem i bild. Våga ”gappa upp” och ligga nära.

– Mycket av backspelet är blad mot puck, kropp mot kropp. Har man inte blad mot blad är man rökt i dagens elithockey, så det är viktigt.

– I det offensiva spelet är det att vi vill spela upp snabbt till back och inte åka upp med pucken till back. Då vill vi hellre att back hoppar in i banan för det handlar om att få in puckar på mål där vi har skymning och backdoor-närvaro.

Uttagen trots skadan: ”Kan inte spela just nu”

Offensiv har du tagit med Felizia Wikner-Zienkiewicz trots att hon är skadad, hur är statusen hos henne?

– Statusen är att hon inte kan spela just nu. Sedan får jag lyssna på den medicinska expertisen i Frölunda och vår läkare, att hon ska vara 100 procentig då OS startar.

– Det är också en ärlighet som jag pratat med ”Zinken” om. Att är hon inte 100 procentig ska hon inte vara med. Sedan är det naturligtvis upp till henne att bedöma det.

– När ”Zinken” är med tycker jag att hon bidrar i en checking-line, en fjärde lina, där hon är duktig på att sätta press, återta puckar, att jobba upp tid och yta för andra spelare, men också vara nyttig i penatlykill. Hon kan även vara 13:e, komma in och bryta mönster.

Felizia Wikner Zienkiewicz. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Sophie Johansson: ”Wilma var mitt ”wildcard””

En spelare som visat mycket spets senaste tiden i SDHL är Luleås Wilma Sjölund, men det räckte inte till en OS-biljett.

– Hon har gjort en jättefin säsong. Jag hade med Wilma i utvecklingslandslaget för några år sedan. Under den här säsongen har hon inte varit med i landslaget. Vi bygger mycket på vad som var bra och friskt i senaste två turneringarna med forwardsenheter och rollerna kopplat till istid och spelartyp.

Sophie Johansson:

– Wilma var mitt ”wildcard” till den här truppen. Just eftersom jag tycker att hon är en väldigt bra målskytt. Jag tycker också att hon har tagit väldigt stora kliv den här säsongen. Även i det defensiva spelet. Just det här att hon gör poäng och trycker dit puckarna gör att jag gärna velat se henne i OS.

– Om vi bortser från det tycker jag att vi har väldigt bra forwards. Det är en bra blandning av puckskicklighet och speed samtidigt som vi har väldigt många som inte är rädda för att smälla på. Ingen kommer backa i någon situation och gå hårt mot mål.

– Där tror jag återigen en nyckel kommer bli att man inte viker ner sig. Man måste in framför mål och ta tuffa smällarna. Det gäller att vara där och vilja göra mål.

OS-nycklarna enligt Ulf Lundberg

Uffe, vad blir nyckeln om vi ska oss förbi kvartsfinalerna?

– Nyckeln blir att vi kan vara riktigt stabila, att vi kan spela tillsammans och verkligen hålla ihop.

– Jag håller med om att det handlar om väldigt mycket mod där ute. Att jag pratar om spelet utan puck handlar om att vi sätter oss i mycket bättre lägen i spelet med puck, passningsspelet, tajmingen och så vidare när vi kan hela tiden kan vara samlade och komma rätt. Då blir vi riktigt svåra att möta.

– Plus att ett antal gör sitt personbästa. Det är väldigt mycket att säga att 23 tjejer ska göra sitt personbästa, men många behöver göra det, ingen tvekan om det.

– En Hilda Svensson som levererar så bra i Ohio State behöver verkligen göra det här också. Precis som att en sådan som Ida Karlsson behöver vara lika bra i defensiva situationer som hon visat hos oss tidigare. Det är just det här med att kunna ta sin roll och sitt uppdrag, fullt ut.

Kan det göra att Sverige tar sig längre än till semifinal?

– Ja, det kan det, säger Uffe Lundberg med ett leende.

Ida Karlsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Sophie Johansson: ”Det är mycket det mentala”

Sophie, vad ser du som nyckeln om Sverige ska ta sig längre än till kvartsfinal?

– Jag tror det är mycket det mentala. Det är 23 extremt skickliga och duktiga hockeyspelare. Då gäller det att man får ut det på isen också. Att man går in och vågar spela sitt eget spel.

– Några i truppen är erfarna medan andra är debutanter i OS-sammanhang. Jag tycker det är kul att vi går in som kanske favoriter i gruppen. Det kanske man inte är jättevan vid att vara. Att få till sitt eget spel tror jag kommer vara avgörande.



Hur långt räcker det här laget?

Sophie Johansson:

– Semifinal.



Ulf Lundberg:

– Medaljong.

Hilda Svensson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Source: Sophie Johansson @ Elite Prospects