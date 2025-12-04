Öppnar upp om hjärtproblemen: ”Man är aldrig helt ur det”

OS-hjälten Henrik Lundqvist fick avsluta karriären prematurt på grund av återkommande hjärtproblem.

För SVT Play berättar nu stjärnan om hur det påverkar honom i det vardagliga livet.

– Jag har inte tränat en enda gång sedan jag slutade utan att tänka på hjärtat och hur det påverkar mig ifall inflammationen skulle komma tillbaka, säger han i en intervju.

Henrik Lundqvist öppnar upp. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN / kod JZ / JZ0634

Henrik Lundqvist, 43, har inte spelat en match sedan 2020. Säsongen efter var karriären över efter att veteranen drabbats av hjärtproblem.

OS-guldhjälten från 2006 är i dag tv-expert i USA, och ska jobba för SVT och TV4 under OS i Milano i vinter. För SVT berättar han nu öppet i en intervju om hur hjärtproblemen påverkar honom i det vardagliga livet.

– Jag mår bra. Mer eller mindre helt återställd, säger han först och fortsätter.

– Jag har en inflammation runt hjärtat, det kommer tillbaka tyvärr och man är aldrig riktigt helt ur det. Det är väl en stor förändring får man säga.

”Man har vant sig vid att leva med det”

Han menar att han inte kan träna en enda gång utan att tänka på hjärtat.

– Man har vant sig vid att leva med det och mår bra. Det är väl mer när man får setbacks och inflammationen kommer tillbaka. Då får man tänka på att inte anstränga sig för mycket och lyssna på kroppen. Det är lite svårt. Ibland stämmer det bara med kroppen medan man är fysiskt aktiv. Och ibland när man har pushat sig själv för hårt kommer det tillbaka.

Henrik Lundqvist gjorde totalt 887 matcher spritt över 16 säsonger i NHL.