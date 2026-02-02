Elias Lindholm är en av svenskarna som går skadade inför OS. Nu meddelar Boston Bruins tränare Marco Sturm att svensken är dag-till-dag och kommer kunna spela för Sverige.

Elias Lindholm ser ut att kunna spela OS för Sverige.

Foto: Bob DeChiara-Imagn Images.

Tre Kronor och Sam Hallam har en hel del att fundera på när det gäller skador inför OS som börjar snart. Läget för svensk del har däremot börjat ljusna lite de senaste dagarna. Victor Hedman och William Nylander har båda gjort comeback under helgen.

En annan som går skadad är just nu Elias Lindholm.

Den svenska stjärnan har inte spelat sedan i onsdags då han klev av mot Nashville. Under natten till måndag, när Bruins mötte Tampa Bay i en utomhusmatch, saknades 31-åringen fortsatt. Samtidigt har det kommit lugnande besked kring honom.

För NHL.com berättar Marco Sturm att det inte handlar om någon allvarlig skada. Det handlar enligt tränaren om dag-till-dag samtidigt som han meddelade att skadan inte är tillräckligt allvarlig för att hota OS-turneringen.

Sverige inleder turneringen om nio dagar. Då väntar värdnationen Italien i premiären.

