Leo Carlsson är given i OS-truppen efter sin succéhöst i NHL.

Nu plockar han själv ut vilka som han skulle vilja spela med i en potentiell förstakedja i Tre Kronor.

– Jag tycker att jag klickar bra med honom, säger Carlsson om en potentiell kedjekamrat i OS.

Se vilka spelare som Leo Carlsson tar ut i sin drömkedja i videospelaren ovan!

Om bara några månader kommer pucken att släppas för vinter-OS i Milano. Det kommer att bli en efterlängtad hockeyfest eftersom att det är första gången sedan 2014 som världens bästa hockeyspelare, från NHL, kommer att delta i de Olympiska spelen.

Någon som ser ut att bli en av Tre Kronors största stjärnor i mästerskapet är 20-årige centern Leo Carlsson.

Han har gjort stor succé i Anaheim Ducks under hösten med 29 poäng på 22 matcher vilket gör att han är med i toppen av NHL:s poängliga. Nu ser Carlsson, som är född 2004 och inte har upplevt många OS med NHL-spelare i sitt liv, fram emot att troligtvis få spela OS med Tre Kronor, även om han medger att det fortfarande känns långt bort.

– Jag kommer ju inte ihåg att jag kollade när Sverige vann (2006) direkt, men jag kommer ihåg att jag kollade 2014 senast när NHL-spelarna var med. Jag minns inte skitmycket därifrån heller om jag ska vara ärlig, förutom att Sverige kom tvåa och (Sidney) Crosby gjorde mål. Det är det jag kommer ihåg, säger Carlsson på en pressträff med svensk media och fortsätter:

– Sedan hur mycket som man har tänkt på det… Man tänker ju på det när man ser det och det kommer ju mycket frågor om det också. Annars har vi haft så många matcher och det blir så himla tajt, då hinner man inte fokusera på OS utan det är fokus på nästa match bara. Jag har inte hunnit tänka på det så mycket hittills.

Leo Carlsson om samtalet med Sam Hallam: “Han är nöjd med mig”

Leo Carlsson spelade VM både 2023 och 2025 samt var en del av den svenska 4 Nations-truppen tidigare i år. Han har därigenom byggt upp en bra relation med förbundskaptenen Sam Hallam.

Hallam var även på plats i Nordamerika och träffade Leo Carlsson efter en match tidigare i höstas.

– Vi har träffats en gång, det var efter matchen i Chicago om jag inte minns helt fel. Det är klart att han är nöjd än så länge. Han har sagt att han tycker att jag bara blir bara bättre och bättre och att jag växer mycket mer in i spelet.

– Det var mycket snack om allt möjligt när vi snackade där i Chicago. Han har varit väldigt nöjd med min säsong och det är också bara kul att höra.

Sam Hallam och Leo Carlsson har redan jobbat tillsammans i flera mästerskap. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

I 4 Nations Face-Off var Leo Carlsson främst med som en extraspelare för Tre Kronor. Han kom nämligen bara till spel i en av de tre matcherna. Men till OS, som är bara ett år efter 4 Nations, ser han plötsligt ut att kliva in som en av Sveriges bästa och viktigaste spelare.

Det har ju gått fort, hur ser du på hur din roll blir nu till OS?

– Det har ändrats en del nu på ett år och man växer ju en del också under den perioden. Förra året var det jätteroligt att bara vara med, inte riktigt som emotional support men lite så att man bara hänga på. Men man fick även erfarenhet av att vara med förra året. Nu handlar det mer om att man ska man försöka ta en mer offensiv roll och försöka leda laget från mitten.

Redo att bli förstacenter i Tre Kronor

Den samlade hockeyexpertisen i Sverige är rörande överens om att Leo Carlsson borde få rollen som förstacenter i Tre Kronors OS-lag efter sin succéhöst i NHL. Carlsson menar nu också att han är redo att kliva upp och ta det ansvaret.

– Det är jättekul att höra, självklart. Så som jag har spelat nu tycker jag ändå att jag har chansen att göra skillnad i laget och spela med bra spelare också.

– För mig brukar det kännas bra också när man kommer till en ny nivå, jag brukar oftast kunna prestera ganska bra då. Det är jättekul att höra och det är en roll som jag känner att jag skulle kunna ta på mig också.

Leo Carlsson är redo att ta en stor roll för Tre Kronor under OS i Milano. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Leo Carlssons drömkedja till OS

Leo Carlsson tar nu även ut vilka spelare som han helst skulle ha som sina vingar i en potentiell förstakedja i Tre Kronor under OS.

– Det finns ju många bra spelare att välja mellan. Jag har spelat mycket med (Lucas) Raymond i landslagssammanhang och jag tycker att jag klickar bra med honom.

– Jag har inte spelat lika mycket med (William) Nylander, så det hade varit kul såklart. Någon av dem på högerkanten kanske och sedan (Jesper) Bratt eller (Adrian) Kempe på vänsterkanten hade varit kul att se.

Lucas Raymond och Leo Carlsson har funnit kemi i Tre Kronor tidigare. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Carlsson har spelat tillsammans med Lucas Raymond vid både VM 2023 och 2025 med stor framgång. Duon har funnit varandra och Carlsson menar att de passar bra tillsammans ute på isen.

– Jag och Raymond hittar varandra väldigt bra tycker jag och vi tänker hockey väldigt lika. Båda två kan ju både göra mål men även spela fram till den andra, vilket är en fördel.

– Han är ju en toppspelare i ligan också så det är ju inte direkt svårt att spela med honom heller. Sedan tror jag även att man måste vara smart själv för att kunna spela med en sådan spelare och för att det ska kunna klicka bra. Men det har klickat bra mellan oss, avslutar Leo Carlsson.

Source: Leo Carlsson @ Elite Prospects