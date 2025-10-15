Larmet till OS-spelarna: ”Allt kommer inte stå rätt till”

Superstjärnorna som tas ut till OS-lagen kan inte förvänta sig någon större lyx.

Det slår Kanadas OS-delegationschef Jennifer Hall fast för The Athletic.

– När vi anländer till Italien så tro mig, allt kommer inte vara perfekt och allt kommer inte att stå rätt till.

Olympiska spelen kan bli en utmaning för de lyx-vana NHL-spelarna. Foto: Bildbyrån

OS i Milano-Cortina står runt hörnet och i februari kommer de utvalda att anlända till OS-byn i norra Italien. Men det är inte enkom lyx som väntar spelarna i modestaden Milano.

I stället har nu spelarna varnats för hur stor kontrasten lär bli jämfört med vardagslivet i NHL, vad gäller bostadsförhållanden och allt som hör därtill. Den kanadensiske John Tavares berättar för The Athletic om vikten av att kunna anpassa sig under den korta turneringen med förhållandevis extrema omständigheter.

– Det är ett massivt event och det kommer att pågå dussintals andra sporter och event samtidigt. Det gäller att kunna anpassa sig, fokusera på den sportsliga utmaningen och förstå vikten av det och att kunna leva med allt runtomkring.

Toronto-stjärnan var med om att vinna guld under Sotji-OS i Ryssland 2014 och betonar att han nu hoppas att spelarna kommer att få en bättre upplevelse rent kulinariskt.

– Du kommer att befinna dig i Italien och där finns kanske världens mest berömda matkultur.

Varningen: ”Allt kommer inte stå rätt till”

Den tidigare OS-guldmedaljören i fristil Jennifer Hall kommer att vara delegationschef för alla Kanadas atleter i OS. Nu varnar hon för att det kommer att vara stora kontraster jämfört med NHL-vardagen.

– När vi anländer till Italien så tro mig, allt kommer inte vara perfekt och allt kommer inte att stå rätt till.

Bland annat uppger The Athletic att lagen på en matchdag kan behöva sitta upp till tre timmar i buss, uppdelat på 45 minuter per resa. På en matchdag ska man både göra en morgonträning och sedan återvända för matchen på kvällen.