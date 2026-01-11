Johansson: Så borde Damkronorna se ut i OS
I morgon kommer Uffe Lundberg att plocka ut de spelare som ska representera Sverige i de olympiska spelen i Milano. Här tar experten Sophie Johansson ut laget hon hade velat se i turneringen.
Damkronorna har genomgått en generationsväxling och under morgondagen kommer vi att få veta vilka som ska representera Sverige i OS. För Hockeysverige.se tar profilen Sophie Johansson ut spelarna hon hade velat se i Damkronorna.
Målvakter
Emma Söderberg
Ebba Svensson Träff
Tindra Holm
Kommentar: Ger tillsammans erfarenhet, trygghet och konkurrens.
Backar
Anna Kjellbin
Mira Jungåker
Maja Nylén Persson
Ida Karlsson
Paula Bergström
Jenna Raunio
Emma Forsgren
Kommentar: En blandning av defensiv trygghet samt moderna tvåvägsbackar. Här finns både fysik, snabbhet och puckskicklighet.
Forwards
Hanna Olsson
Sofie Lundin
Josefine Bouveng
Lina Ljungblom
Hilda Svensson
Nicole Hall
Lisa Johansson
Hanna Thuvik
Ebba Hedqvist
Mira Hallin
Sara Hjalmarsson
Thea Johansson
Wilma Sjölund
Kommentar: Erfarenhet blandat med unga spelskickliga målgörare. Speed, energi och självförtroende är nyckelorden för forwards.
