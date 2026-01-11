Prenumerera

Johansson: Så borde Damkronorna se ut i OS

I morgon kommer Uffe Lundberg att plocka ut de spelare som ska representera Sverige i de olympiska spelen i Milano. Här tar experten Sophie Johansson ut laget hon hade velat se i turneringen.

Så här tycker Sophie Johansson att Sverige borde ställa upp i olympiska spelen i Milano.
Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Damkronorna har genomgått en generationsväxling och under morgondagen kommer vi att få veta vilka som ska representera Sverige i OS. För Hockeysverige.se tar profilen Sophie Johansson ut spelarna hon hade velat se i Damkronorna.

Målvakter

Emma Söderberg
Ebba Svensson Träff
Tindra Holm

Kommentar: Ger tillsammans erfarenhet, trygghet och konkurrens.

Backar

Anna Kjellbin
Mira Jungåker
Maja Nylén Persson
Ida Karlsson
Paula Bergström
Jenna Raunio
Emma Forsgren

Kommentar: En blandning av defensiv trygghet samt moderna tvåvägsbackar. Här finns både fysik, snabbhet och puckskicklighet.

Forwards

Hanna Olsson
Sofie Lundin
Josefine Bouveng
Lina Ljungblom
Hilda Svensson
Nicole Hall
Lisa Johansson
Hanna Thuvik
Ebba Hedqvist
Mira Hallin
Sara Hjalmarsson
Thea Johansson
Wilma Sjölund

Kommentar: Erfarenhet blandat med unga spelskickliga målgörare. Speed, energi och självförtroende är nyckelorden för forwards.

