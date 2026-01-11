Johansson: Så borde Damkronorna se ut i OS

I morgon kommer Uffe Lundberg att plocka ut de spelare som ska representera Sverige i de olympiska spelen i Milano. Här tar experten Sophie Johansson ut laget hon hade velat se i turneringen.

Så här tycker Sophie Johansson att Sverige borde ställa upp i olympiska spelen i Milano.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Damkronorna har genomgått en generationsväxling och under morgondagen kommer vi att få veta vilka som ska representera Sverige i OS. För Hockeysverige.se tar profilen Sophie Johansson ut spelarna hon hade velat se i Damkronorna.

Målvakter

Emma Söderberg

Ebba Svensson Träff

Tindra Holm

Kommentar: Ger tillsammans erfarenhet, trygghet och konkurrens.

Backar

Anna Kjellbin

Mira Jungåker

Maja Nylén Persson

Ida Karlsson

Paula Bergström

Jenna Raunio

Emma Forsgren

Kommentar: En blandning av defensiv trygghet samt moderna tvåvägsbackar. Här finns både fysik, snabbhet och puckskicklighet.

Forwards

Hanna Olsson

Sofie Lundin

Josefine Bouveng

Lina Ljungblom

Hilda Svensson

Nicole Hall

Lisa Johansson

Hanna Thuvik

Ebba Hedqvist

Mira Hallin

Sara Hjalmarsson

Thea Johansson

Wilma Sjölund

Kommentar: Erfarenhet blandat med unga spelskickliga målgörare. Speed, energi och självförtroende är nyckelorden för forwards.