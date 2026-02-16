Kan petas mot Lettland: ”Inte sagt någonting”

New Jersey Devils-stjärnan Jesper Bratt har inte haft sin bästa NHL-säsong.

Efter andra matchen mot Finland blev han dessutom petad mot Slovakien.

Nu ser det ut att bli så igen.

– Det är en så kort turnering, han har inte sagt någonting egentligen, säger Bratt till Aftonbladet.

27-åringens New Jersey Devils har haft en tung säsong i NHL. Det tippade topplaget ligger näst sist i Eastern Conference och har elva poäng upp till en slutspelsplats. Med 57 av 82 omgångar spelade börjar slutspelsfönstret stängas till och Jesper Bratt har ”bara” gjort 41 poäng på 57 matcher jämfört med 88 poäng på 81 matcher förra säsongen.

Inte heller när han kommit över till Europa för spel i OS har det lossnat för honom. Forwarden gjorde en assist på 16 minuters speltid i premiären mot Italien. Men mot Finland blev det bara nio minuter och han lämnade isen med -2 i förlusten.

Stjärnans svar

Mot Slovakien var Jesper Bratt petad – och baserat på hur Tre Kronor tränade på måndagen ser han ut att petas även mot Lettland i åttondelen på tisdagen.

För media kommenterade han sin syn på läget inför den viktiga utslagsmatchen. Bland annat att han inte fått någon förklaring till varför han inte ser ut att spela igen.

– Det har inte varit så mycket diskussion egentligen, utan laget blir postat och det är det som går ut och ska försöka vinna, säger han till Aftonbladet.

Men den notoriske poängspelaren har inte surat ner sig för det.

– Det är bara att lita på Sam och att de sätter ut det laget de tror kan vinna och så får jag göra det bästa av situationen.

