Backar efter kritiken: ”Vi borde ha reagerat annorlunda”

Efter skrattet som väckte kritik och satte hela laget i blåsväder backar nu USA-målvakten Jeremy Swayman. Med viss ånger medger han att spelarna borde ha agerat annorlunda efter presidentens uppmärksammade kommentar om damlandslaget – och betonar samtidigt den stora respekt herrlaget känner för sina guldvinnande landslagskollegor.

– Vi har enorm respekt för dem, och att få dela det här guldet med dem är något vi alltid kommer att vara tacksamma för, säger Swayman.

Jeremy Swayman erkänner att de amerikanska herrarna borde reagerat annorlunda på Donald Trumps kommentar om damlaget. Foto: REUTERS/Mike Segar

Ytterligare en spelare i USA:s herrlandslag i ishockey uttalar sig nu om den uppmärksammade händelseutvecklingen de senaste dagarna.

När Jeremy Swayman, målvakt i Boston Bruins, mötte medierna på onsdagen fick han frågor om hur laget reagerade på USA:s president Donald Trump och hans omtalade kommentar om att även behöva bjuda in damlandslaget till Vita huset.

– Vi borde ha reagerat annorlunda, sade Swayman.

I omklädningsrummet efter USA:s seger mot Kanada i OS-finalen 2026 – som avslutade vinterspelen – talade Trump till laget via telefon som hölls upp av FBI-chefen Kash Patel. Presidenten bjöd formellt in spelarna till Vita huset och uppmanade dem att närvara vid presidentens årliga tal till nationen på tisdagskvällen.

Donald Trumps kommentar om damlandslaget väckte starka känslor

Han passade även på att nämna att damlandslaget skulle bjudas in.

– Jag måste säga er, vi kommer att behöva ta dit damlaget också, det vet ni? … Jag tror faktiskt att jag skulle bli riksrättsåtalad annars, sade Trump.

Flera spelare skrattade åt kommentaren, vilket snabbt möttes av kritik i sociala medier. Många uppfattade det som att spelarna såg ned på damlaget, som bara tre dagar tidigare hade besegrat Kanada och tagit OS-guld.

Swayman betonade dock att herrlaget hyser stor respekt för damspelarna.

– Vi är så glada för damlaget. Vi har enorm respekt för dem, och att få dela det här guldet med dem är något vi alltid kommer att vara tacksamma för. Nu när vi är hemma ska vi dela det tillsammans och ta del av det fantastiska stödet från USA, sade han.

Jeremy Swayman: “We should’ve reacted differently” to President Trump’s comment about the women’s team.



“We know that we are so excited for the women’s team. We have so much respect for the women’s team. To share that gold medal with them is something we’re forever grateful for” pic.twitter.com/YJwPmFSb1z — Scott McLaughlin (@smclaughlin9) February 25, 2026

Jack Hughes: ”Folk är så negativa”

Även forwarden Jack Hughes, som avgjorde finalen på övertid mot Kanada, kommenterade reaktionerna innan laget reste till Washington.

– Folk är så negativa där ute. De försöker hitta en anledning att trycka ner andra och göra en stor sak av nästan ingenting. Vår relation med dem under tiden i OS-byn var väldigt nära, sade Hughes.

Damlandslaget tackade senare nej till inbjudan till Washington med hänvisning till redan inbokade studier och professionella åtaganden.

Fem spelare från herrlaget deltog inte i besöket i Vita huset, men Swayman var en av dem som träffade Trump i Ovala rummet och stannade kvar för talet till nationen.

– Det var en otrolig ära. Vi var där för att representera vårt land och fira guldet för USA. Det var något vi verkligen kände starkt för och är tacksamma över att få vara en del av, sade han.

Trump meddelade även att Swaymans målvaktskollega från OS i Milano, Connor Hellebuyck, kommer att tilldelas Presidential Medal of Freedom för sin insats i guldmatchen.