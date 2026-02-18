Skarpa kritiken efter avgörandet: ”Det är ovärdigt”

Kanada slog ut Tjeckien efter förlängning.

Sedan var experterna Sanny Lindström och Henrik Lundqvist kritiska mot att det avgjordes i spel tre-mot-tre.

– Jag tycker att det är ovärdigt, säger Lindström.

– Det blir lite av ett lotteri, säger Lundqvist.

Sanny Lindström och Henrik Lundqvist är kritiska mot att förlängningar avgörs i tre-mot-tre. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter stor dramatik lyckades Kanada säkra sin biljett till medaljmatcherna, men det satt hårt inne.

Tjeckien ledde sent med 3-2 men lyckades kvittera till 3-3 precis i slutminuterna. Därefter väntade förlängning och där klev stjärnforwarden Mitch Marner fram och gjorde det avgörande målet efter 1:22 minuters spel i ”sudden death”. Marner skjuter alltså Kanada vidare till OS-semifinal medan OS är över Tjeckien för den här gången.

Experterna kritiska mot OS-upplägget: ”Blir ett annat spel”

Efteråt var TV4:s experter kritiska mot förlängningsavgörandet. I OS avgör övertiden med spel tre-mot-tre i tio minuter innan det blir straffläggning. Sanny Lindström menar däremot att han hellre hade sett att det spelades fem-mot-fem även i förlängingsspel.

– Jag förstår att det är tufft läge att förlora på det sättet. Jag tycker att det är ovärdigt att spela tre-mot-tre i ”sudden”. Hockey ska spelas i fem-mot-fem. Världens bästa spelare är här, varför ska man då ta ner det till tre-mot-tre? Det blir ju ett annat spel då, utan att ta något ifrån Kanadas seger. Det ska spelas fem-mot-fem tills det avgörs, säger Lindström.

Henrik Lundqvist håller med och stämmer in i kritiken mot OS-upplägget.

– Det blir lite av ett lotteri, jag är inne på lite av det du säger där när det blir tre-mot-tre. Samtidigt vill man väl kanske inte att det ska bli straffar, vad vet jag?, säger Lundqvist.

