IIHF:s plan att inför 3-mot-3-hockey i OS har inte lagts ner.

För SVT berättar nu ordförande Luc Tardif om fördelarna med formatet.

– Det är ett nytt format för den nya generationen, säger Tardif.

IIHF:s ordförande Luc Tardif. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Ishockeymatcher som bara spelas i 3-mot-3?



Efter att IIHF, i november 2024, meddelat att de planerar att skicka in förslaget till IOK (Internationella Olympiska Kommittén) för genomförande till OS 2030, uttalar sig nu ordförande Luc Tardif återigen om det hela.



– Det är bara gamlingar som orkar titta på en match i 2,5 timme, säger Tardif till SVT.



Det hela kommer efter ett Hockey-VM i Stockholm där just avgörandet i finalen kom via, det ofta kritiserade, tre mot tre-formatet, men IIHF och Tardif menar att det helt enkelt är en naturlig följd efter att utbudet på sporter ändrats under Sommar-OS.



– Det var ju en enorm succé. Det är ett nytt format för den nya generationen, säger Tardif om det förra mästerskapets tävlingar i sjumannarugby och tremannabasket.

Öppnar för fler spelare

Tre mot tre-ishockey har testats i ungdoms-OS vid två tillfällen och anses vara lyckat, skriver SVT. Kontakten med IOK är därmed tagen för att få igenom det antingen till OS 2030 eller 2034. Detta för att inte bara anpassa sporten efter den yngre generationen, utan även för att fler länder ska kunna vara med och tävla.



– I ett vanligt lag behöver du 25 spelare, vilket innebär att du behöver många spelare i ett land. Men här behöver du bara 13, säger Tardif.



När planen på förslaget först presenterades skrev IIHF att det hela skulle tillåta ytterligare 240 hockeyspelare att få spela OS. Samtidigt menade man då att det skulle öppna för fler proffspelare utanför NHL att vara med. Detta eftersom stjärnorna från Nordamerika nu också kommer att delta i OS igen.