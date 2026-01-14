Lettland tvingas klara sig utan storlöftet Eriks Mateiko under OS i Milano nästa månad. Detta sedan forwarden blivit skuren av en motståndarskridsko under en AHL-match i helgen.

Eriks Mateiko missar OS efter en olycklig skada i AHL i helgen.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Eriks Mateiko är ett av Lettlands stora framtidsnamn. 20-åringen gjorde stor succé i JVM i Ottawa i fjol, och sköt bland annat två mål i den tuffa kvartsfinalen mot Juniorkronorna som Sverige vann med 3–2.

Nu var tanken att forwarden skulle representera sitt hemland under OS i Milano nästa månad. Men så blir dessvärre inte fallet. Mateiko drabbades av en otäck skada i AHL i helgen som gör att hans säsong är över.

Det var i Hershey Bears möte med Cleveland Monsters under söndagen som Eriks Mateiko skadade höger hälsena när han blev skuren av en motståndares skridsko. Skadan var på pass allvarlig att han tvingas till operation.

This is where Mateiko got injured. He turns a little awkwardly and goes down right away but note the officials scraping the ice a little at the blue line. pic.twitter.com/lUlayiV0fB — Bears Hockey Nation (@HBHNationBlog) January 11, 2026

Eriks Mateiko missar OS i Milano

Under sin första säsong med Washington Capitals farmarlag i AHL har letten svarat för sex poäng (1+5) på 27 matcher. Han draftades ursprungligen av klubben i tredje rundan som 90:e spelare 2024.

Lettland har utsett Anri Ravinskis, 23, som ersättare till Mateiko. Han spelar till vardags för Vancouver Canucks farmarlag Abbotsford Canucks i AHL efter att ha spelat ishockey i Finland de två senaste säsongerna. Den storvuxne forwarden, sajnad som free agent efter sin medverkan i hockey-VM i våras, har två mål och tre poäng på 22 matcher i farmarligan hittills den här säsongen.

Lettland spelar i OS grupp C och ställs där mot USA, Tyskland och Danmark. De ställs mot amerikanerna i sin premiären match 12 februari.