Elvis Merzļikins får nytt förtroende när Lettland ställs mot Sverige i en direkt avgörande OS-match under tisdagskvällen. Columbus-målvakten kliver in mellan stolparna i ett läge där allt står på spel – samtidigt som Jacob Markström väntas vakta Tre Kronors kasse.

Elvis Merzlikins får förtroendet mellan Lettlands stolpar i åttondelsfinalen mot Sverige. Foto: IMAGN IMAGES via REUTERS/Amber Searls

Lettland går tillbaka till Columbus Blue Jackets-målvakten Elvis Merzļikins i lagets vinna-eller-försvinna-match mot Sverige senare under tisdagskvällen i Italien.

Merzļikins gör sin andra start i turneringen efter att ha förlorat med 5–1 mot USA i premiären. Han släppte in fyra mål innan han byttes ut efter den andra perioden. Artūrs Šilovs vaktade kassen i lagets två följande matcher, men hade det tufft i 4–2-förlusten mot Danmark.

Om Lettland skulle besegra Sverige väntar USA i en repris av turneringens öppningsmatch på onsdag. Laget kan då välja att gå tillbaka till Šilovs vid en eventuell seger – men först måste de ta sig dit.

Latvijas izlases vārtus pret Zviedriju sargās Elvis Merzļikins, atklāja Harijs Vītoliņš. Netrenējās Jānis Jaks, kuram aizdomas par smadzeņu satricinājumu, un Rūdolfs Balcers, kurš saslimis. Vītoliņš rēķinās, ka šovakar bez viņiem — Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) February 17, 2026

Elvis Merzlikins vaktar Lettlands kasse mot Sverige

Merzļikins har representerat Lettland internationellt under hela sin karriär, ända sedan sitt första U17-framträdande 2010. Det här blir dock hans första OS-turnering och hans första landslagsturnering sedan VM 2014.

Den 31-årige målvakten har ett totalt VM-facit på 13–17 med en räddningsprocent på 90,7. Han har ofta haft uppgiften att bära Lettlands hopp om att nå slutspel, trots att laget många gånger varit nederlagstippat. Hans bästa VM kom 2018, då Merzļikins noterades för 4–2 i matcher, två nollor och en räddningsprocent på 94,0. Han släppte in endast nio mål på sex matcher.

Merzļikins har haft en något ojämn NHL-karriär, men står den här säsongen på 11–8–1 med 88,8 i räddningsprocent för Columbus Blue Jackets. Han gick in i turneringen med fem segrar på sina sex senaste matcher, däribland en 24-räddningars nolla mot New Jersey Devils den 3 februari.

Jacob Markström väntas vakta den svenska kassen efter att ha vunnit sin enda start mot Slovakien.

