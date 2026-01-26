Coachen om Landeskog i OS: ”Kommer att bli tajt”

Colorado Avalanche-tränaren Jared Bednar gav en uppdatering om Gabriel Landeskog sent på söndagen.

För Pierre LeBrun berättar han att det blir tajt med spel i Milano.

– Jag hoppas verkligen att det ordnar sig, men det kommer att bli tajt med tiden, säger Bednar.

Gabriel Landeskog. Foto: Bildbyrån

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Den förmodade lagkaptenen och härföraren i Tre Kronor, Gabriel Landeskog, är sedan tidigare tveksam till spel i Milano under OS. Detta på grund av en skada som hållit honom borta ett tag från spel.

”Han vill verkligen spela”

Nu berättar Colorado Avalanche-tränaren Jared Bednar om svenskens status.

– Det blir bättre och bättre och han gör mer och mer i gymmet. Han är på isen, men är begränsad av sin smärta. Vi får se, men hans mål är att kunna åka på OS.

– Han vill verkligen spela och jag vill verkligen att han ska få spela. Det är klart man är lite nervös när man har spelare som inte riktigt är friska inför turneringen. Men han kommer att göra det rätta till slut, och jag hoppas verkligen jag får se honom under OS. Det är något han verkligen vill göra, att spela för sitt land har han verkligen förtjänat med den här säsongen. Jag hoppas verkligen att det ordnar sig, men det kommer att bli tajt med tiden.

Colorado Avalanche vann i natt mot Toronto Maple Leafs med 4–1, men som väntat syntes inte svensken till i lineupen. Senast han spelade var i matchen mot Florida den 4 januari, då han åkte på en rejäl smäll. Sedan dess har Colorado spelat nio matcher och förlorat hela fem av dem. Innan Landeskogs skada var Colorado fullständigt överlägsna i NHL.

Source: Gabriel Landeskog @ Elite Prospects