Alexander Steen förstärker Tre Kronor inför OS. NHL-veteranen kliver in som rådgivare till ledarstaben och kommer jobba med scouting och laguttagning.

Alexander Steen återvänder till landslaget och tar en plats i Tre Kronor den här gången.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Tre Kronor tappade i dagarna Patric Hörnqvist, som valde att lämna sitt uppdrag i landslaget. Nu har de hittat en ny tidigare NHL-ikon att plocka in. Nämligen Alexander Steen, som var med och tog silver i OS 2010.

På meritlistan finns även en Stanley Cup och över 1 000 NHL-matcher för Toronto Maple Leafs och St. Louis Blues. Och nu kommer han alltså att förstärka staben inför de olympiska spelen i Italien.

– Vårt arbete med OS-truppen började för en tid sedan och kommer att intensifieras ju närmare vi kommer uttagningen. Att Alex är på plats i Nordamerika, i den roll han har i St. Louis Blues organisation, blir värdefullt. Han följer våra svenska spelare dagligen. Han vet också vad det innebär att spela OS, ett perspektiv som givetvis är viktigt, säger förbundskapten Sam Hallam i ett pressmeddelande.

Alexander Steen kliver in i Tre Kronor

Alexander Steen spelade sina sista NHL-matcher säsongen 19/20. Sedan dess har han varit aktiv inom St. Louis som ledare och assistent till deras general manager. 2024 var han också med Juniorkronorna i deras tränarstab under junior-VM i Göteborg.

Nu blir det alltså jobb även i Tre Kronor.

– Jag är hedrad över att få den här möjligheten. Att representera Sverige är ett privilegium som jag värderar oerhört högt. Jag ser fram emot ett nära samarbete med vårt förbund, vår ledarstab, och våra fantastiska spelare när vi förbereder oss för OS.

Anders Sörensen kommer även han att återvända som assisterande tränare under OS. Chicago Blackhawks-tränaren var med på bänken under VM i Stockholm i maj.

Source: Alexander Steen @ Elite Prospects