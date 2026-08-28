Aldrig på väg bort – trots tuffa året: "Mitt mål hela tiden"

Zion Nybeck ser 2026/27 som en nystart i LHC.

Foto: Bildbyrån (montage).

Redan inför förra säsongens premiär höjdes frågande röster kring Linköping HC breda forwardssida. Tränaren Mikael Håkanson pratade om "rollacceptans" och hänvisade vidare till "management", men som vi nu vet ledde det hela till en rörig säsong med sparkningar av både sportchef, Peter Jakobsson, och till slut "Musse" själv.

Kvar finns dock spåren av ett 2025/26 som många helst vill glömma.

När Zion Nybeck funderar kring vilken inställning han nu går in i 2026/27 med är det ordet "nystart" som dyker upp.

– Jag tror det är samma för hela laget egentligen. Jag tror att hela laget, och jag med, hamnade snett in i förra säsongen, och då är det svårt att hitta tillbaka, säger 24-åringen när hockeysverige.se når honom under försäsongen.

Utifrån vad den tidigare HV71-, AIK Hockey- och IK Oskarshamn-spelaren producerat i Hockeyallsvenskan hade man kunnat tro att en roll längre upp i laget väntade i LHC. Istället var det endast fem andra lagkamrater som snittade mindre istid per match under SHL:s grundserie.

Nu menar Nybeck att målet är att förtjäna mer istid och verkligen vara en bidragande faktor i laget. För den spelartyp han tidigare varit behöver nödvändigtvis inte försvinna i högstaligan.

– Jag ser på mig själv som en spelare som kan bidra framåt i SHL också, och vill göra skillnad med poäng och sånt här också. Sen är det klart att det är betydligt tuffare än i Hockeyallsvenskan, men jag tror på mig själv och vet att jag har mycket mer hockey i mig än vad jag visade till exempel förra året, säger han.

Viktiga lärdomarna: "Inbillar sig att det inte påverkar"

Som junior var Zion Nybeck uppe i SHL, men det gångna året var egentligen hans första riktiga test på nivån. Därmed tar han nu med sig många ny lärdomar som ska förhindra att han kommer snett in på det igen.

– SHL är en väldigt tuff liga, och varje match måste du ge allt. Det som jag tror var största lärdomen för mig var att man behöver höja lägstanivån. Att man försöker hålla en jämnare nivå, och framförallt en högre lägstanivå, och inse vad som krävs för att spela bra i SHL, säger Alvesta-killen om lärdomarna.

Är det lite så du känner kring din egen säsong också, att det var lite för mycket upp och ner?

– Ja, lite grann. Sen spelade jag ganska mycket i fjärdelinan också, och det är kanske inte där jag har mina spetsegenskaper heller, så då blev det att jag försökte gå in och bevisa varje match att jag ville spela mer. Då är det lätt att göra för mycket och göra för svåra saker istället för att låta lägena och chanserna komma till en själv istället.

Samtidigt hamnar inte allt detta på Nybecks och andra spelares axlar.

– Jag tror man alltid försöker stänga ute det och kanske inbillar sig att det inte påverkar, men det är klart att det nog påverkar alla egentligen, säger 24-åringen om den stökiga säsongen med skador, sparkningar, kritik och så vidare.

– Jag tyckte ändå att vi försökte hålla ihop det. Vi hade en stark grupp som verkligen ville ta Linköping framåt, och vi höll oss undan kval och spelade bättre mot slutet, så vi får vara tacksamma för det och sen göra det betydligt bättre i år.

Ett stukat självförtroende: "Vissa stunder var inte jättekul"

Zion Nybeck kom till spela i samtliga 52 omgångar, men landade ändå på endast fem mål och sju assist. En säsong som skulle ta på vilken producerande spelares självförtroende. Inte minst efter 59 poäng i Hockeyallsvenskan året innan.

– Det är klart, vissa stunder kanske inte var jättekul, men jag tror, när jag reflekterat lite över säsongen, att jag lärt mig extremt mycket. Jag tar med mig det positiva och försöker glömma det negativa. När man kollar tillbaka kan man också se det från olika vinklar, säger Nybeck och förklarar hur han tänker.

– Nu i efterhand är jag tacksam att jag vet lite mer vad som väntar, och vad som krävs av mig. Sen kommer karriären inte alltid gå spikrakt uppåt. Man behöver kanske någon sådan här säsong ibland, att man får lära sig av det och bara försöka göra det bättre.

Zion Nybeck gjorde fem mål sitt första år i LHC.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

En del Nybeck tar med sig är spelet utan puck som han fick göra mycket av längre ner i laget.

– Verkligen, framförallt i SHL är det ganska mycket defensivt jobb, så det är något man tar med sig. Det känns som att jag har blivit bättre på det defensiva också, säger han.

Vad har du annars jobbat mest på under sommaren?

– Framförallt blivit starkare skulle jag säga. Det är något jag har lagt mycket tid och fokus på. Det tycker jag att jag har blivit också. Sen har jag fortsatt jobba med snabbheten, och att bli lite mer uthållig. Jag tycker att sommarfrysen har känts väldigt bra och jag känner mig i bra form.

Var aldrig på väg bort från LHC: "Varit mitt mål hela tiden"

Men det hade också kunnat se helt annorlunda ut för Zion Nybeck – trots kontrakt över 2026/27. Efter förra säsongen skrev nämligen Expressen : "Även forwardsduon Zion Nybeck och Oliver Johansson uppges vara namn som påverkas när klubben vill förändra."

Nu menar Nybeck att det det inte har förts någon sådan dialog, att bryta efter halva avtalstiden.

– Nej, det har jag inte gjort, svarar han om huruvida han känt en ovisshet efter förra året.

– Jag har inte hört något angående den delen, och mitt mål har hela tiden varit att vara kvar i Linköping. Jag trivs väldigt bra här så det har inte varit något snack om saken där.

Att försöka etablera sig i SHL, snarare än att kliva ner i Hockeyallsvenskan igen för att ta en större roll, är också det Nybeck riktat in sig på.

– Ja, det är väl så jag känner. Det är kanske inte riktigt nu eller aldrig, jag är fortfarande ung, men det är klart att man vill ta chansen när man väl är här och spela i SHL. Jag är extremt taggad inför säsongen, det blir väldigt spännande.

Vad hade varit en lyckad säsong för dig?

– Framförallt att det går bra för laget, att vi tar några ytterligare kliv. Om det går bra för laget så kommer i alla fall de flesta av spelarna också ha gjort en bra säsong. Sen vill jag få mer istid, kanske lite högre upp i laget, och vara mer av en bidragande faktor helt enkelt.

Hyllar unge kedjekamraten: "En otroligt spännande talang"

Under försäsongen är det i en tredjekedja som Zion Nybeck börjat med att ta plats. Det intill centertalangen Oscar Holmertz, född 2008. En LHC-produkt som själv vill slå sig in i det lag som nu återigen leds av Ante Karlsson.

– Ja, det är en väldigt smart spelare. Han läser av spelet väldigt bra och ganska enkel att spela med, man vet vad man har av honom hela tiden, så det är en otroligt spännande talang, säger Nybeck.