Mikael ”Musse” Håkanson har aldrig tidigare varit huvudtränare.

Nu ska han, tillsammans med en relativt oerfaren stab, samla en av SHL:s bredaste forwardssidor i Linköping.

För hockeysverige.se ger 51-åringen sina tankar.

”Mer nerver när jag gick in i omklädningsrummet första dagen”

Erkänner inför premiären: ”Vi har mycket att jobba på”

Utmaning eller styrka? ”Kommit hit trots erbjudanden från andra”

Linköpings nye huvudtränare Mikael ”Musse” Håkanson. Foto: Bildbyrån (montage).

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



När puckarna släpps under lördagen kommer åtta (!) nya huvudtränare att inleda sina äventyr i SHL. Många ansikten är bekanta för publiken efter liknande uppdrag i ligan, medan andra blir en ny bekantskap. Mikael ”Musse” Håkanson tillhör den senare av dessa kategorier – åtminstone i sin nya roll.



Även om den nu 51-årige tränaren har jobbat i SHL och Djurgården, samt i SC Bern under fyra år, så har han aldrig tidigare varit huvudtränare.



Det första testet blir Frölunda på bortaplan med nedsläpp 15.15.



– Jag vet inte, jag tror att jag nog hade mer nerver när jag gick in i omklädningsrummet första dagen i Linköping och hälsade på alla killar. Nu känns det som att man är på ett ”mission” och får ta det dag för dag, börjar ”Musse” när hockeysverige.se möter honom under ligans upptaktsträff.



LHC kommer från en rörig säsong där man gick från att vara ett lag i kvartsfinal till att sluta sex poäng ifrån kval. Klas Östman fick sparken i december och Ante Karlsson blev den som tog 2024/25 i hamn, innan Håkanson presenterades i mars. Detta på ett avtal till 2027.



Resultaten under försäsongen har sedan varit blandade och hos experterna har framförallt bredden på forwardsidan varit ett hett diskussionsämne.



– Vi känner att vi har mycket att jobba på, det känner vi allihopa. Men vi tar steg för steg och försöker bli bättre varje dag. Det är vår målbild hela tiden, att vilja bli lite bättre varje dag. Sen får vi se efter lördagsmatchen var vi står, säger tränaren.

Erkänner inför premiären: ”Vi har mycket att jobba på”

Till diskussionen hör även att hela Linköpings stab är relativt oerfaren på SHL-nivå.



Magnus Johansson har likt ”Musse” en lång erfarenhet av högstaligan och LHC som spelare, men kliver även han in på ett nytt kapitel i sitt första tränaruppdrag. Där intill finns även Mattias Zackrisson, men för hans del blir detta ett steg upp efter fem år i Hockeyallsvenskan.



– Jag tycker kanske, ursäkta uttrycket, att vi ibland är lite fega. Vi snurrar runt på de här grabbarna lite väl mycket kanske, sade sportchef Peter Jakobsson när han var uppe på scenen under upptaktsträffen.

– Det är lite fräscht att våga prova något nytt. Sen tycker jag kanske inte att det är så nytt när du hållit på i tio år i så fina föreningar. Det är jag inte ett dugg orolig över, tvärt om. Jag tycker det känns väldigt fräscht och positivt, fortsatte han om Håkanson.



Huvudpersonen själv fortsätter senare med att ge sin bild av staben.



– Det är absolut en utmaning. Vi ska få ihop vår lilla grupp – spelarna, samt Linköping som klubb och stad. Jag tror att vi alla känner att vi vill ta det någonstans. Jag tycker att vi har varit hyfsat ödmjuka och vi vet att vi har ett jättejobb att göra för att vi ska bli framgångsrika, säger han och fortsätter:

– Vi har en resa att göra, men jag känner mig trygg med dem som är här. Jag tycker att de har chippat in och fått respekt av spelarna. De har köpt det vi har pratat om, men vi vet också, efter de här veckorna, att vi har mycket att jobba på tillsammans.



Mycket att jobba på säger du. Kan du ge ett exempel?

– Rollacceptans, hur våra matcher ska se ut, dagliga verksamheten, som jag tycker att vi har satt, men orkar vi göra det när säsongen börjar? Det är mycket värderingar, attityder och beteenden, och att sedan göra det i vårt system.

Mikael Håkanson och Markus Ljungh under försäsongen. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

Oavsett hur staben tar sig an denna utmaning är en sak säker. Rollacceptans blir en nyckel när spelare som Kovács, Ljungh, Rattie, Vrána, Ehn, Nybeck, Elie, Shore, Karlström, med fler, ska göra upp om speltiden under säsongen.



– Vi har satt kedjor och sådant. Sen får man se när det väl börjar hur man agerar. Någonstans vill man ha konkurrens också, att man pushar varandra. Sen får vi se hur resultaten blir, säger Håkanson.

– Jag tror att alla lag söker lite kring rollacceptans. Vi har varit ärliga, och jag tycker att gruppen är ärliga. Vi ska ha rak kommunikation till varandra. Det är ett ämne vi tagit upp ”Honest Communication”. Sen får vi se om vi kan leva upp till det eller inte.



Har ni haft det som uttalat strategi att värva en bred forwardsida?

– Det får du ta fråga högre upp till management. Jag är glad att vi har många, och att vi har bra spelare, bra killar som vill vara i Linköping och vill bli bättre.

Utmaning eller styrka? ”Kommit hit trots erbjudanden från andra”

Just utmaningen att få ihop gruppen blir dessutom ännu mer viktigt nu när Oscar Fantenberg dessutom ser ut att missa hela säsongen. Tränaren själv menar däremot att detta inte kommer vara något problem, utan att det snarare är en styrka i årets grupp.



– Jag vet att killarna vill göra det här tillsammans, och göra sitt bästa för klubben. Det är många som har kommit hit för att de vill spela i klubben trots att de även hade erbjudanden från andra. Därifrån måste vi lära känna varandra bättre och ta steg varje dag, menar ”Musse”.

– Det jag känner är att killarna som är här pratar gott om klubben, pratar gott om det som står på framsidan på vårt bröst, och det är många som pratar till varandra, inte om sig själv. Det är något jag har känt varit givande för mig. Sen gäller det att visa det på isen också, att vi verkligen bryr oss om varandra.



Nu återstår det endast att se om Mikael Håkanson kan vända på LHC-skeppet efter de tio senaste åren som sportchefen Peter Jakobsson beskrivit som ”inte speciellt bra”.



– Det som har varit, det är vad det är. För mig är det viktiga när jag har haft samtal med spelarna – vad vill du, var ska du, vad vill du ta klubben, är du med på den här resan? Då har alla sagt att de vill ta ett steg. Då gäller det att spela en bra hockey för att i slutändan göra det man har bestämt och då kanske ge oss chansen att vinna. Vi vill ge oss chansen att vinna varje kväll, det är det vi pratar om, avslutar tränaren som senast var i Linköping 2012.

Source: Linköping HC @ Elite Prospects