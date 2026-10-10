Värvades som en stjärna – står på noll poäng

Wojciech Stachowiak har fått en tung inledning på tiden i Sverige.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Örebro Hockey har fått en tung start på SHL-säsongen. Laget såg riktigt vasst ut på försäsongen men när grundserien började blev det plattfall direkt. I premiären skrevs siffrorna till 0-7 mot Färjestad BK. Sedan dess har de inte heller sett ut som samma lag.

Under torsdagen inkasserade närkingarna den tredje raka förlusten. Samtidigt tog Djurgårdens IF Hockey sin första trepoängare för säsongen.

– Det var helt klart bättre än vad vi har visat i de senaste matcherna. Vi spelade faktiskt helt okej men ett par misstag kostade ett par mål, säger Wojciech Stachowiak efter förlusten.

Vad är det som gör att det inte klickar för er just nu?

– Ibland tar det längre tid att vänja sig vid ett system. Vi håller på att lära oss och varje match blir vi bättre. Vi har visat att vi kan vinna matcher och behöver bara bli mer konsekventa i det.

Wojciech Stachowiak om tunga starten i Örebro

Örebro har nu halkat ner till en tiondeplats i tabellen samtidigt som spelet har sett knackigt ut. Även om stjärnorna Kalle Kossila och Patrik Karlkvist har fått utdelning offensivt har inte minst målskyttet varit undermåligt.

En av spelarna som är tänkta att bidra i just den offensiva delen av spelet är Wojciech Stachowiak, tysken som gör sin första säsong i Sverige efter två år i AHL. Förra säsongen spelade han även i OS med Tyskland.

– Det har inte gått som jag hade velat. Starten på min säsong är inte som jag ville att den skulle vara. Vi är bara sju matcher in och formsvackor kommer varje säsong. Så jag hoppas att jag har fått min ur vägen.

Djurgården besegrade Örebro under torsdagskvällen.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

På försäsongen var den tyska forwarden, precis som laget, het. Då blev det en poäng per match och 27-åringen såg ut att vara en riktig fullträff. Men när väl säsongen kom igång slutade produktionen - samtidigt som alltså även laget började gå betydligt tyngre.

– Jag vet inte varför det blev så. Det är en svår fråga, vi stannar kanske av lite. På försäsongen spelade alla avslappnat och med självförtroende. Vår första match gick inte så bra och sen dess har vi haft lite trubbel. Vi kommer att hitta vår väg tillbaka, vi har många bra spelare och ett bra lag.

"Jag är min största kritiker"

Wojciech Stachowiak avslutade den förra säsongen med att göra 15 poäng på tio matcher i AHL. När Örebro sedan tappade Teemu Turunen sent valde klubben att plocka in honom. Med ett tvåårskontrakt hoppas de nu också att det snart kommer att lossna.

Känner du att det finns en press på dig med tanke på förväntningarna?

– Jag är min största kritiker. Jag vet vad jag kom hit för och vad de tog hit mig för. Så jag jobbar på det, jobbar på mitt spel. Helt klart går det inte min väg just nu men pucken kommer att börja trilla in till slut.

Örebros säsong tuggar vidare och fram till landslagsuppehållet är det nu ett tätt matchande. På lördag ställs laget mot Växjö Lakers på hemmaplan.

– Jag spelade tre matcher på tre dagar förra säsongen så jag är van vid intensiva säsonger. Så det är inget nytt för mig. Det är faktiskt mer chill att spela torsdag och lördag. Vi har pratat om den här matchen och den är i det förflutna nu, säger Stachowiak.