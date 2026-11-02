Efter år av spekulationer – storlöftet trejdad

Shane Wright trejdas till Nashville Predators. Foto: Kevin Ng-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Nashville Predators och Seattle Kraken genomför en trejd där två unga talanger byter klubb . Centern Shane Wright går till Nashville Predators, medan forwarden Matthew Wood flyttar till Seattle Kraken.

Wright har under en längre tid förekommit i trejdrykten, då han inte lyckats leva upp till förväntningarna som följde med att bli vald som fjärde spelare totalt i NHL-draften 2022.

Predators hoppas nu kunna få ut mer av 22-åringen och ser honom som en potentiell långsiktig lösning på lagets centerproblem.

Wright har fått en trög start på säsongen 2026/27. På 14 matcher har han noterats för tre mål och en assist, totalt fyra poäng. Han har visat glimtar av den spelare som Seattle en gång draftade, men har ännu inte överträffat sin säsong 2024/25, då han stod för 19 mål och 44 poäng.

Han är inne på det sista året av sitt treåriga rookiekontrakt, med ett lönetaksvärde på 886 666 dollar. Efter säsongen blir han restricted free agent.

Source: Shane Wright @ Elite Prospects

Matthew Wood till Seattle

I utbyte mot Wright får Seattle Kraken Matthew Wood, som blivit en intressant ung powerforward i NHL.

Den 193 centimeter långe och 92 kilo tunge forwarden fick sitt genombrott under sin rookiesäsong 2025/26, då han noterades för 17 mål och 13 assist, totalt 30 poäng, på 71 matcher.

Även Wood har dock haft en långsam start på den här säsongen. På 14 matcher har han gjort ett mål och två assist.

En möjlig oro för Seattle är att Wood inte ska kunna fortsätta utvecklas till en etablerad målskytt. Nashville har tidigare haft en liknande talang i Tanner Jeannot, som gjorde 24 mål under sin rookiesäsong men därefter bara noterades för ytterligare 27 mål under de följande fem säsongerna.

Wood är också inne på det sista året av sitt treåriga rookiekontrakt, med ett lönetaksvärde på 950 000 dollar. Han blir restricted free agent efter säsongen.