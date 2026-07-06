Tidigare J-landslagsmannen lämnar HV71 - för konkurrent

Theo Sonestedt under en landskamp.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Theo Sonestedt gör samma sak som Viktor Olofsson gjorde förra säsongen. Han väljer att lämna HV71 för spel i Malmö Redhawks sitt sista juniorår. Centern var under den gångna säsongen assisterande kapten i HV:s U20-lag. Dessutom fick han känna på spel i seniorhockeyn med en match i Hockeyettan med Dalen.

Då blev det också en assist.

Nu väntar det nästa säsong en större roll i Malmös juniorlag. Under U16- och U17-säsongen var löftet en landslagsspelare och gjorde 18 matcher och nio poäng i 07-landslaget. Han har de två senaste säsongerna haft svårt att få igång produktionen i U20-serien.

Theo Sonestedt lämnar HV71 för Malmö

Nu väntar därför en omstart i Skåne, något Eliteprospects var först med att rapportera om.

Under TV-pucken var han en av Smålands bästa spelare då det blev nio poäng på åtta matcher. Theo Sonestedt är en av två 07:or som lämnar HV71 nästa säsong. Även Jakob Leander byter klubb, han hamnar däremot i Calgary Hitmen i kanadensiska juniorligan WHL.