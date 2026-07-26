Teemu Turunen kommer flytta hem till Finland.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Under lördagen kom beskedet att Teemu Turunen lämnar Örebro Hockey, trots ett kontrakt över nästa säsong. Anledningen var enligt klubben själv av personliga skäl. Till nästa säsong är han nu tillgänglig för en ny klubb. Redan nu står det också klart att det blir en flytt hem till Finland.

Nu pekas också två klubbar ut som huvudkandidater.

Det är Urheilucast, som enligt Leijonat , pekar ut Jokerit och hans tidigare klubb Kärpät som de två mest aktiva klubbarna. Jokerit är tillbaka i Liiga efter många år och satsar på att omgående vara ett lag högt upp i tabellen. Kärpät å andra sidan leds av Kimmo Kapanen som är sportchef där.

Det återstår nu att se vilken av dessa klubbar som vinner dragkampen, eller om det blir någon helt annan klubb.

Teemu Turunen har tidigare gjort 311 poäng på 383 matcher i Finland. Det för klubbar som Jukurit, HPK, HIFK, och Kärpät. I Sverige blev det en skadefylld säsong med 29 matcher i grundserien och 14 som resultat.