Sveriges tio bästa målvakter - födda 2009

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Tidigare gjorde jag en lista över de tio bästa målvakterna födda 2008. Nu har det blivit dags att kolla närmare på de som är ett år yngre, nämligen 09:orna.

Här blir det något svårare att urskilja dem i och med att de spelade i olika serier innan jul och med varierande kvalité på motstånd. Jag har gått på dem tio som imponerade mest på mig under den förra säsongen.

Min bild är att det här är en väldigt stark målvaktskull. Det finns en bra spets samtidigt som det också är fem-sex målvakter som gör upp om landslagsplatserna. Därefter kommer det också ett gäng till målvakter som är med och utmanar.

Och är det något vi vet är det att en målvaktsresa är svår att förutspå. Det kan inte minst hända mycket under den här sommaren. Inte minst med deras fysiska värden.

Här är åtminstone min lista här och nu, den sjätte juli. Målvakterna kommer utan inbördes ordning.