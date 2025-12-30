Salmings tidigare lagkamrat drabbad av ALS

Börje Salming gick bort i ALS 2022.

Nu har hans tidigare lagkamrat i Kiruna AIF, målvakten Bengt Waaranperä, drabbats av samma sjukdom, rapporterar NSD.

Börje Salmings tidigare lagkamrat i Kiruna, Bengt Waaranperä, har drabbats av ALS.

Foto: Arkiv/Ronnie Rönnkvist

Sommaren 2022 meddelade Börje Salming offentligt att han drabbats av den neurlogiska sjukdomen ALS och i november samma år dog han i sviterna av sjukdomen.

Nu har en tidigare lagkamrat från tiden i Kiruna drabbats av samma sjukdom. I en intervju med NSD berättar förre målvakten Bengt Waaranperä att för två månader sedan fick beskedet att han har ALS.

– Jag tror inte att jag tog in beskedet och förstod. Det dröjde nog en vecka innan jag började begripa vad dom hade sagt till mig, säger han till Waaranperä.

Spelat hockey, handboll och fotboll med Salming

Under sin hockeykarriär var Waaranperä målvakt i Kiruna AIF och spelade i högstaserien tillsammans med Salming under säsongen 1973/74.

– Jag har spelat ishockey, handboll och fotboll med Börje, säger Waaranaperä.

ALS är en obotlig sjukdom som attackerar nervcellerna som styr kroppens frivilliga muskler i hjärnan och ryggmärgen, vilket leder till muskelsvaghet och förlamning. För Waarenperä finns ingen framtidsprognos.

– Nej i dag så finns det ingen. Det är klart att jag själv har funderat, men det hjälper inte, säger han.

71-åringen spenderade merparten av sin karriär i Kiruna AIF och har även varit involverad som tränare i både Kiruna AIF och Kiruna IF efter sin målvaktskarriär.