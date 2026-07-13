KLART: Lämnar Nordamerika - nobbar SHL

Rodrigo Ābols ser ut att vända hem till Europa, men inte Sverige. Foto: Bildbyrån (montage).

I slutet av juni rapporterade Nerikes Allehanda att Örebro Hockeylagt ett jättebud för att locka hem Rodrigo Ābols. Detta då stjärncentern, färsk från en skadedrabbad säsong i NHL, såg ut att flytta tillbaka till Europa.

– Vi har gjort allt vi kan, men just nu ser det ut som att ”Rod” tittar på andra spår än Sverige, sa sedan sportchefen Henrik Löwdahl till tidningen.

Nu står det klart vad detta andra spår var, och i vilket land som 30-åringen kommer att spela sin hockey 2026/27. Schweiziska SC Bern går nämligen ut med ett värvningen av Ābols under måndagseftermiddagen.

– Rodrigo är en stark och kraftfull tvåvägscenter som också besitter utmärkta ledaregenskaper, säger Berns sportchef Martin Plüss i pressmeddelandet.

Rodrigo Ābols skriver på treårskontrakt

Kontraktet med SC Bern är dessutom skrivet över tre år, vilket blir en ännu tyngre smäll för Örebro och Rögle BK som båda sett centern som en drömvärvning.

I Rögles fall har Expressen bland annat skrivit att alla dörrar hållits öppna ifall att det inte skulle bli ett nytt kontrakt i Nordamerika. Trots detta, och det bud Örebro kom med, väljer den lettiske stjärnan Schweiz.

Rodrigo Ābols kom till Sverige första gången 2017. Ett lån till Hockeyallsvenskan gav sedan genombrott i Örebro, och därefter följde första vändan i Nordamerika. Ābols kom tillbaka snabbt, utan NHL-spel, och blev kapten i SHL-klubben. Ett år i Rögle, 2023/24, följdes sedan av NHL-chansen i Philadelphia Flyers.

Den gångna säsongen stod centern för tio poäng (3+7) på 42 matcher i NHL.