OHL-backen Luke Dragusica riskerar en lång avstängning.

Detta efter att ha svingat klubban i ansiktet på motståndarbacken Brady Blaseg.

Luke Dragusica riskerar en lång avstängning efter överfallet på Brady Blaseg.

Foto: OHL TV/X (Skärmdump)

Incidenten inträffade i slutet av den tredje perioden i matchen mellan Bramtpon Steelheads och Oshawa Generals under natten till lördag, svensk tid. Vid ställningen 3–0 till Brampton med bara minuter kvar av matchen svingade Brampton-backen Luke Dragusica sin klubba i ansiktet på Brady Blaseg, innan han delade ut en crosschecking mot Blaseg som låg på isen.

Blaseg vred sig i smärtor och låg blodig på isen efter incidenten, innan medicinsk personal kunde ta sig fram till Oshawa-backen. Enligt The Athletic ska Blaseg ha fått ett stort sår vid munnen och hans ansikte ska, enligt sajten, vara ’ganska blåslaget’.

Nu riskerar Dragusica en lång avstängning för sin aktion.

Avstängd under utredningen

Backen är avstängd under tiden som OHL kommer att utreda händelsen och på X skriver The Athletic-journalisten Scott Wheeler att handlingen är en sorts grej som förtjänar en säsongslång avstängning eller mer.

Enligt The Athletics källor ska Blaseg inte ha förlorat några tänder och röntgenbilderna från tandläkaren var positiva.

– Han är okej, säger en källa till sajten.

Blaseg var tillbaka i spel i natt, men åkte då på en ny, tuff smäll då han tacklades bakifrån och dundrade in i kortsargen efter en tackling från Erie-forwarden Brett Hammond. Hammond fick matchstraff för tacklingen, medan Blaseg noterades för en assist i 1–0-segern för Oshawa.

Se Luke Dragusicas överfall på Brady Blaseg i videospelaren.