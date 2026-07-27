Zackrissons sista uppdrag? "Inte helt omöjligt"

Patrik Zackrisson är tillbaka i Leksand med SHL som mål.

Foto: Ronnie Rönnkvist/Bildbyrån (montage).

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Patrik Zackrisson är tillbaka i Leksands IF. Efter sex säsonger i klubben lämnade han för Södertälje SK inför säsongen 2025/26 och var med det inte med om degraderingen. Efter sina år i klubben har han och familjen slagit sig ner sina bopålar i Leksand, vilket kanske inte var första tanken ”Zacke” hade då han 2019 flyttade in i Hälla sju kilometer från Tegera Arena.



– Från början kände jag inte till Leksand på det sättet. Klart att jag spelat med andra lag i Leksand, säger Patrik Zackrisson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Förväntningarna var att komma hit och njuta av ett familjeliv. Jag skrev ett långt kontrakt och visste att vi skulle ha det bra i byn eftersom det är så litet och genuint.

– Som lag var målet att vi skulle ta kliv för kliv och etablera oss ordentligt. Bli en storförening även i resultat, det sportsliga, och inte bara i folks hjärtan.

– Sedan fastnade vi i familjen helt och vi bor kvar här. Idag är Leksand hem för oss. Det trodde jag inte från första början då vi kom hit. Då trodde vi att eventuellt ha kvar ett sommarhus eller liknande. Så var tankarna i alla fall, men så blev det inte.



Idag bor du centralt, men då du kom till Hälla utanför Leksand från Moskva och det myllret blev det en stor kontrast?

– Ja, men jag tyckte bara att det var skönt. Det vi uppskattade i Moskva var det som fanns nära där vi bodde. Annars var det den här processen att ta sig fram och tillbaka och sitta i trafiken, vilket jag inte var något stor fan av.

– Jag tyckte även att det var skönt att komma bort från Stockholmsområdet på grund av just den delen. Tiden jag tycker vi tjänar här är värt otroligt mycket.

"I Sverige är det svårt att undgå mycket utav det"

Vad gjorde tiden i Ryssland med dig som hockeyspelare?

– Jag vet egentligen inte, men jag har alltid varit nyfiken som person så jag tyckte att det var häftigt att uppleva den kulturen och den typen av värld. Att få se mig omkring.

– Det är någonting jag tycker att jag tagit med mig. Man får anpassa sig lite eftersom det är en annan kultur och en annan ledarstil där borta. Lite råare klimat kanske. Samtidigt såg eller hörde jag inte vad deras hockeyexperter tyckte eller vad som skrevs i tidningarna.

– I Sverige är det svårt att undgå mycket utav det. I Ryssland märkte jag ingenting och hade ingen aning om jag var hyllad eller sågad. Det var bara att gå på sin egen känsla.

Patrik Zackrisson i Leksand 2024.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Var det skönt?

– Ja, ganska skönt faktiskt på det sättet att jag kunde stänga av den biten. Samtidigt är det roligt att vara hemma i Sverige och känna att man bryr sig om sin förening eller vart man är mer än sina egna prestationer.



Har du känt en stor press under din tid i Leksand med tanke på att du fick en stor roll i laget redan från början?

– Nej, det har jag inte. Man har sina egna, krav och förväntningar. Det handlar att hela tiden göra sitt bästa efter sin förmåga, vilket jag tycker att jag alltid har gjort.

– Oavsett om jag har varit bra eller dålig känner har jag alltid kunnat vara rakryggad. Oavsett om jag inte gjort mål, poäng eller varit dålig har jag alltid gjort mitt bästa.

"Zacke" om avskedet: "Jag köper det"

Inför säsongen 2024/25 fick Patrik Zackrisson lämna Leksand efter att varit kapten fem av sex säsonger.



– Jag förstod. Det var en del i Leksands nästa steg och hela den biten. Jag köper att man ville föryngra och förbättra på många sätt.

– Klart att det var tråkigt och tufft, men jag har en full respekt för den situationen.



Var du besviken med tanke på att du etablerat dig i laget, men även trivdes socialt i Leksand?

– Jo, men samtidigt visste vi att Leksand skulle stå kvar för oss. Även om jag valt att inte spela, eller som i det här fallet jag valde att gå till Södertälje och spela en säsong, såg vi det som ett nytt äventyr och en häftig grej.

– På något vis har vi landat i, efter att varit i väg till Ryssland och Schweiz, att hem kommer man alltid. Nu har det här blivit hem och vi visste att det skulle stå kvar för oss.

En turbulent säsong i SSK: "Inte bara han som fick skit"

Hur ser du tillbaka på tiden i Södertälje?

– Det var lite turbulent, tufft och kämpigt. Vi hade ingen supersäsong eller superstart direkt. Varje match blev i princip som en slutspelsmatch. Det var inte riktigt vad vi hade hoppats på.

– Sedan tycker jag att vi höll ihop gruppen internt på ett bra sätt. Vi fick till det på slutet, fick till en bra push och gjorde en bra slutspelsserie mot Björklöven.

– Björklöven vann klart, rättvist och var bästa laget genom hela serien, men vi var där i varje match och gav dom en ärlig fight. I slutändan tycker jag ändå att vi kunde stå rakryggade där också.

"Zacke" gjorde en säsong som kapten för SSK.

Foto: Ronnie Rönnkvist/Bildbyrån.

Kände du att det var ett stort intresse för laget?

– Ja, det tycker jag. Det är också en ganska anrik förening och det fanns en ganska stor gemenskap i att man bryr sig och vill, så det var roligt att spela där.



Hur slöt ni i laget upp då det blåste som starkast kring tränaren, Andreas Johansson?

– Jag tycker att hela laget backade honom och han oss. Det var inte bara han som fick skit, men klart att det hamnade mycket på honom. Så är det alltid, att det är en headcoach eller spelare som får det. Jag fick också några skopor.

– Vi backade hela tiden varandra på ett bra sätt internt. Vi höll det också internt och visade hela tiden att vi trodde på varandra. Vi hade konversationer och dialoger för att hela tiden för att ta oss vidare, förändra och förbättra.

Så har dialogen varit med Leksand: "Växt fram"

Förra säsongen blev den första för Patrik Zackrisson i Hockeyallsvenskan sedan 2006/07 då han spelade för Rögle.



– Jag tycker nivån på Hockeyallsvenskan är bra. Alla är snabba och starka nu för tiden, så man får det kämpigt där med, säger Skå-fostrade 39-åringen med ett leende.

Hur var känslan inombords då du i våras fick se Leksand lämna SHL?

– Det var tungt. Jag följde såklart matcherna mot HV71 och hejade självklart på Leksand, att dom skulle vara kvar.

– Klart att det är jäkligt tråkigt. Jag hade gärna sett Leksand i SHL den här säsongen.



När blev det aktuellt för en återkomst till Leksand?

– Vi har haft en dialog under sommaren. Egentligen från det att bådas säsonger tagit slut. Pratat, kollat av och checkat läget att jag funnits med i deras framtidsplaner och dom i mina på något sätt.

– Sedan har vi båda velat känna på sommaren och hela den här biten, vart Leksand står och vart jag står. Det har växt fram. Leksand är hemma och att eventuellt avsluta här, vilket jag inte vet ännu, hade varit häftigt.

En av flera potentiella ledare: "Det beror på"

Du är inte 20 år längre och pratar om att eventuellt avsluta hemma i Leksand, hur går tankarna framåt?

– Jag har tagit säsong för säsong i princip senaste fyra, fem åren. Så blir det såklart. Jag ska inte stänga några dörrar och säga att det här är det absolut sista jag gör, men det är inte helt omöjligt eftersom jag fyller 40 till våren.



Kan du se dig själv i en ledarroll i en framtid i Leksand?

– Kanske det. Det beror på vart föreningen står, behöver och vill ha. Det kanske inte finns plats heller och Leksand har många spelare som skulle kunna vara aktuella för sådana positioner.

– Jag tänker bland annat på Jon (Knuts) och Martin (Karlsson), men det finns många gamla spelare som man vill få in och som betyder mycket för föreningen.

– Samtidigt är Leksand inne på något bra med att bygga om och nytt. Förhoppningsvis gör dom rätt.



Fanns det alternativ för dig från andra klubbar?

– Det tror jag, men jag har inte kikat så mycket på det. Det har hela tiden känts rätt att jag skulle hit. Annars hade jag tagit en längre betänketid på mig innan jag tagit något beslut.

– Sedan blev det snabba puckar när det började dra ihop sig ”Nu börjar vi, ska du med eller inte?” , säger Patrik Zackrisson med ett lätt skratt och fortsätter:

– Vi båda var väldigt överens om att höras en viss tidpunkt. Jag tror också att vi kände att det inte var några konstigheter.

Kan Patrik Zackrisson få en ny roll i Leksand framöver?

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Patrik Zackrisson: "Det är stora målsättningen"

Vilka förväntningar har du på säsongen?

– Klart att jag hoppas att vi ska få en bättre start än vad Leksand hade förra säsongen eller för den delen vad jag och Södertälje också hade. Att vi kan vara med, bygga ett lugn och en tro. Slippa känna att man måste trycka på panikknapparna som det är lätt att göra då det går troll i det. Går det dåligt måste man göra något för att det ska gå bättre.

– Jag hoppas framför allt att vi ska få en bra start och, som sagt var, bygga i lugn och ro, tro på en utveckling och hela den biten. Det är förväntningarna jag har till start.

– Sedan är det självklart att man vill gå upp, men det är fem andra klubbar som också känner att dom har chansen och vill gå upp. Det blir tufft då det väl drar ihop sig.



Det är ett nästintill nytt lagbygge, hur tänker du kring det?

– Nu har jag inte järnkoll på amerikanarna, men av det jag läst och hört känns det som väldigt spännande och väl-scoutade spelare. Jag tror att dom är scoutade för att fylla en roll på ett bra sätt.

– Vi får in en mix av gammalt och ungt. Det finns några i varje kategori av spelare som är i olika faser av livet, vilket kan vara viktigt. Vi behöver spelarna som jagar sin egen utveckling och framgång, men även dom som i princip bara vill spela för laget. Den mixen är viktigt.



Hur viktiga blir du, Martin Karlsson, Oskar Lang och så vidare?

– Klart att vi som har varit här kan på något vis stå för någonting. Visa vilken typ av person du ska vara och att du inte svävar i väg.

– Det ligger såklart lite på oss och ledarna. Att man sätter tonerna och sättet att vara på och utanför isen.



Spelar Leksand i den Hockeyallsvenska finalen 2027?

– Jag hoppas verkligen det. Klart att det är stora målsättningen och inget att hymla om. Vi vill tillbaka och det tror jag verkligen vi kan ge oss chansen till, avslutar Patrik Zackrisson.