Owe Jungåker blir en del av Hall of Fame

Owe Jungåker blir invald till svensk ishockeys Hall of Fame.

”En av Sveriges största och mest engagerade och respekterade ledare”, skriver Svenska Ishockeyförbundet i ett pressmeddelande.

Owe Jungåker hyllas av förbundet. Foto: Bildbyrån (montage).

Svenska Ishockeyförbundet har valt in Owe Jungåker svensk ishockeys Hall of Fame.

Motiveringen lyder följande:

”En av Sveriges största och mest engagerade och respekterade ledare. Owe började sin bana i Tabergs SK, där han spelade i många år. 1971 var han med om att bilda HV 71 och valdes omgående till ordförande. I 30 års tid fungerade Owe i den funktionen i klubben. Tillsammans med Denny Eriksson byggde han upp en av landets mest framgångsrika klubbar. Höjdpunkten här blev förstås klubbens första SM-guld 1995. Owe var vidare drivande för byggandet av Kinnarps Arena. Han var general för VM i Jönköping 2002. Owe Jungåker gick ur tiden 30 oktober 2023, 84 år gammal.”

Den 30 april 2026 kommer det att genomföras en hyllning för Jungåker i samband med Tre Kronors match mot Schweiz. Prisutdelarna kommer att vara Invalskommittén Hockey Hall of Fames ordförande Peter Forsberg, samt Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson.

Jungåker blir invald som nummer 135 i Hall of Fame, invalet sker postumt.