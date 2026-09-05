Noel Gunler är hemma i Sverige igen.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

En ny SHL-säsong står för dörren. I Djurgårdens IF Hockey har det varit en försäsong med både toppar och dalar. Stockholmslaget har varit rejält skadedrabbade och haft det tufft rent resultatmässigt. Väl hemma på Hovet igen under torsdagen blev det däremot en 4-1-seger mot Brynäs IF.

Ett av nyförvärven som var med i segern var Noel Gunler.

Forwarden är tillbaka i Sverige igen efter fyra år i Nordamerika. Där den tidigare Brynäs- och Luleåforwarden nu ska representera Djurgården.

– Jag ser verkligen framemot ett fullsatt Globen här i första matchen. Det är något jag har sett framemot sen jag skrev på så att ja, nu är det två träningsmatcher. Det är bara att avsluta bra och sen kör vi 19 september.

Hur har första tiden i Stockholm varit?

– Det har varit jättebra. Vi har tränat på hårt och det känns jättekul att vara igång, nu ser man framemot seriestart.

Därför valde Noel Gunler Djurgården

Noel Gunler spelade Junior-VM för Sverige och etablerade sig även i SHL redan som en junior. I Brynäs stod han sedan för 23 poäng på 52 matcher innan det blev en flytt till USA. Draftad av Carolina Hurricanes hamnade svensken i deras AHL-lag Chicago Wolves.

Där blev det totalt 171 matcher med 84 poäng som resultat. Dessutom spelade han 33 slutspelsmatcher i farmarligan där Wolves också blev Calder Cup-mästare 2022.

Noel Gunler har tidigare spelat för Brynäs.

Foto: Bildbyrån.

Men nu är han alltså tillbaka i Sverige igen.

– Det känns skitbra, jag var redo för något nytt och att fortsätta ta kliv i min karriär. Djurgården känns som ett väldigt bra ställe.

Vad gjorde att du tog det beslutet just den här sommaren?

– Det var just för att jag inte ska bli för bekväm. Jag vill fortsätta ta kliv och hade ett bra snack med Djurgården. De hade en bra plats för mig och en bra daglig verksamhet. Det var en stor del i det hela.

Fick ett kvalificerande erbjudande av Carolina

Efter att Noel Gunler skrivit på för Djurgården var det däremot många djurgårdare som satte kaffet i halsen. För den 30 juni gav Carolina honom ett så kallat kvalificerande erbjudande, ett kontraktsförslag helt enkelt.

Noel Gunler i Carolina.

Foto: Bildbyrån.

Men bakom kulisserna var det helt odramatiskt.

– Nej, det visste vi skulle komma. Det var inget som ändrade något.

Hur gick snacket med Carolina inför beslutet att flytta hem?

– Vi hade lite dialog men jag kände tidigt att det kom upp många unga hela tiden. Det var det bästa för mig just nu.

"Jag har blivit en mycket bättre spelare"

Istället står nu tvåårskontraktet med Djurgården kvar. Där tanken är att han nästa säsong ska vara en bärande spelare i laget. Inte minst i det offensiva spelet.

Det är också ett Djurgården som har många frågetecken inför den kommande säsongen. Inte minst för produktionen efter att ha blivit av med en hel del spets i form av sina succéjuniorer.

– Jag hoppas att jag kan vara en bra spelare för Djurgården som spelar bra hockey åt båda hållen. Sen förhoppningsvis göra lite mål och sånt där. Jag tycker jag gjorde det bra senast i SHL med Brynäs och jag har blivit en mycket bättre spelare nu. Så jag hoppas att jag gör det än bättre.

Som sagt har resultaten inte bara varit positiva under försäsongen. Men med skadorna som har varit hoppas de stå slagkraftiga inför den kommande säsongen.

– Jag tycker det känns skitbra. Vi har några som inte spelar just nu men när vi får in dem i laget kommer vi ha fyra bra kedjor så jag känner att vi har jättebra backsida, målvakter så vi har höga förväntningar.