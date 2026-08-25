Tidigare SHL-löftet flyttar till Nordamerika

Noel Edfeldt lämnar både Hockeyallsvenskan och Sverige.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

När Noel Edfeldt, 2024, lämnade Timrå IK hade han samlat på sig erfarenhet av 75 matcher i SHL.

"Det ska bli spännande att se vilken potential det finns i honom när han får en större roll och mer istid", skrev Östersunds IK som såg till att nästa steg skulle komma nere i Hockeyallsvenskan. Först via ett ettårskontrakt, och sedan en förlängning även över 2025/26-säsongen.

Nu står det klart att den 23-årige backen från Ånge flyttar till Nordamerika.

Under tisdagen bekräftar ECHL-laget Kalamazoo Wings att man gjort klart med Noel Edfeldt inför 2026/27. Ett steg som innebär att den tidigare SHL-talangen nu går under Vancouver Canucks vingar, ett steg under AHL.

”Jag är verkligen exalterad över att ta på mig K-Wings-tröjan och vara en del av laget. Det ska bli kul att lära känna lagkamraterna och alla fansen”, säger Edfeldt på klubbens sajt.

Noel Edfeldt klev in i Timrå U16 till säsongen 2017/18 och gjorde sedan hela resan upp till SHL.