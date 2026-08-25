Övergångar

Tidigare SHL-löftet flyttar till Nordamerika

Publicerad 25 augusti 2026 19:40
Simon Eld
Simon Eld
Följ HockeySverige påGoogle news

Timrå-fostrade Noel Edfeldt lämnade Sverige för att slå sig fram i Nordamerika. Ny adress efter Östersund blir Vancouver Canucks samarbetsklubb Kalamazoo Wings – i ECHL.

Noel Edfeldt lämnar både Hockeyallsvenskan och Sverige.
Noel Edfeldt lämnar både Hockeyallsvenskan och Sverige.
Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

När Noel Edfeldt, 2024, lämnade Timrå IK hade han samlat på sig erfarenhet av 75 matcher i SHL

"Det ska bli spännande att se vilken potential det finns i honom när han får en större roll och mer istid", skrev Östersunds IK som såg till att nästa steg skulle komma nere i Hockeyallsvenskan. Först via ett ettårskontrakt, och sedan en förlängning även över 2025/26-säsongen. 

Nu står det klart att den 23-årige backen från Ånge flyttar till Nordamerika. 

Under tisdagen bekräftar ECHL-laget Kalamazoo Wings att man gjort klart med Noel Edfeldt inför 2026/27. Ett steg som innebär att den tidigare SHL-talangen nu går under Vancouver Canucks vingar, ett steg under AHL. 

”Jag är verkligen exalterad över att ta på mig K-Wings-tröjan och vara en del av laget. Det ska bli kul att lära känna lagkamraterna och alla fansen”, säger Edfeldt på klubbens sajt.

Noel Edfeldt klev in i Timrå U16 till säsongen 2017/18 och gjorde sedan hela resan upp till SHL.

Source: Noel Edfeldt @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Östersunds IKHockeyallsvenskan