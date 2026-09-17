Floppade i Brynäs - får NHL-chans

Collin Delia i Brynäs.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Det var inför den förra säsongen som Brynäs IF värvade Collin Delia. Målvakten fick däremot en tuff säsong i Gävle och blev hårt kritiserad. I slutet av säsongen fick han också lämna laget och hamnade då i Hockeyallsvenskan och Kalmar HC.

Där blev det bara två matcher innan han sedan efter säsongen lämnade klubben.

Under sommaren har 32-åringen stått utan kontrakt. Nu har däremot en oväntad chans uppstått för målvakten. Han kommer nämligen att vara med Pittsburgh Penguins under deras camp på ett tryout-kontrakt.

Collin Delia har tidigare gjort 52 NHL-matcher och nu hoppas Penguins på att kunna återuppväcka målvaktens karriär.