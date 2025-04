JVM-svenskens succé: Slår klubbrekord

Den svenske JVM-målvakten Melvin Strahl har haft en framgångsrik säsong i Youngstown Phantoms.

I natt säkrade han sin 32:a seger för säsongen – och slog därmed nytt klubbrekord i USHL-klubben.

Inför den här säsongen valde Melvin Strahl att lämna MoDo för spel i Youngstown Phantoms. Där har den 20-årige burväktaren skördat framgångar mellan USHL-klubbens stolpar – så till den grad att han nu skrivit in sig i klubbens historieböcker.

När Youngstown i natt besegrade USANTDP, vilket det amerikanska ishockeyförbundets ungdomsprogram, säkrade Strahl sin 32:a seger under grundserien. Det är ett nytt klubbrekord i USHL-klubben, då Strahl passerar den tidigare rekordinnehavaren Sean Romeo som den vinstrikaste målvakten under en säsong.

We don’t call him “Strahl Wall” for nothing 🧱



Melvin Strahl now holds the record for the most regular-season wins by a Phantoms goaltender! pic.twitter.com/b0MW8SRWyx