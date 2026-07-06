Manne Holmkvist i 10-landslaget.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Manne Holmkvist är en av våra mest spännande målvakter i 10-kullen. Han var under säsongen en av TV-puckens bästa målvakter samtidigt som han även stod i Timrås U16-lag. I december fick han även göra landslagsdebut i en 5-4-seger mot Finland.

Talangen är även en av fyra målvakter i Johan Roséns första trupp till U17-landslaget, som samlas i Katrineholm.

Till nästa säsong väljer nu målvakten att röra på sig. Det blir nämligen en flytt till Skellefteå och deras juniorverksamhet. Där 16-åringen kommer att lämna hemstaden - efter en lång betänketid.

– Det har varit mycket. Jag fick skriva positiva och negativa listor med båda klubbarna, där jag listade för- och nackdelar, säger han till ST.

Manne Holmkvist väljer Skellefteå

Manne Holmkvist blir nästa säsong en del av Skellefteås intag på hockeygymnasiet. Där kommer målvakten att få göra resan mot att bli en del av klubbens A-lag. Västerbottningarna har haft en filosofi om att få upp många egna spelare i A-laget.

Intaget på 10-kullen är det däremot många som kommer utifrån. Endast fyra av elva har en moderklubb i Västerbotten.

– Jag ville göra ett äventyr av det och flytta hemifrån på riktigt. Timrå var ett jättebra alternativ och det hade varit kul att spela kvar här också. Men det blev mer på riktigt att det här är mitt äventyr och jag får flytta. Nu tar jag min egen väg, säger Holmkvist.