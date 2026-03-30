Presidentens besked: Avgår från IIHF

Luc Tardif har varit president för IIHF i fem år. Nu meddelar 73-åringen att han inte kommer att ställa upp för omval.

Det vädras förändringar i IIHF. Fransosen Luc Tardif har varit president för organisationen i fem raka år, där han tog över efter René Fasel som hade posten i hela 27 år. Men nu väljer han alltså att inte fortsätta på positionen, efter VM i Frankrike i år kommer han att avgå från sin roll.

Hans tid som ledare för det internationella ishockeyförbundet har till stora delar präglats av Rysslands invasionskrig mot Ukraina. IIHF har tagit en ställning att bannlysa Ryssland från alla internationella turneringar. Samtidigt har presidenten gläntat på dörren för att välkomna dem tillbaka. Men det har alltså inte hänt under Luc Tardifs tid på posten. Även stora delar av Covid-pandemin var under hans ledarskap.

Samtidigt var han även en nyckelperson i att IIHF och NHL kom överens om att NHL-spelare skulle vara med i OS i Milano tidigare i år.

— Jag är otroligt stolt över att ha varit en väktare av vår sport, våra evenemang, vår organisation och våra värderingar särskilt under dessa kritiska och ovissa tider. Men inget av det här skulle ha varit möjligt utan er tillit, ert samarbete och ert orubbliga stöd. För det tackar jag er, säger han i ett pressmeddelande.

Vem som efterträder Luc Tardif återstår nu att se.