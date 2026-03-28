Linus Klasen lämnar Djurgården: ”Har betytt allt”

Är 40-åringen klar på elitnivå?

Den flärdfulla och artistiska Linus Klasen lämnar Djurgården, efter en skadefylld sista säsong.

– Det har varit en jävligt lång resa, men det har varit magiskt och få förunnat. Det har varit allting som jag kunnat önska mig när jag ser tillbaka på den här tiden, säger han om tiden i Djurgården.

Linus Klasen. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN / COP 320 / EW0497

Linus Klasen har gjort fyra säsonger i Djurgården. Den sista blev dessvärre sönderhackad av skador. I årets SHL blev det bara nio matcher för laget, som spelat färdigt sedan förra veckan.

Men under tre år i Hockeyallsvenskan levererade han 148 poäng på 156 matcher och var en nyckelspelare i varje slutspel som till slut ledde till uppflyttningen.

40-årige Klasen: ”Det har betytt allt”

På lördagen står det klart att hans tid i Djurgården nu är ett minne blott. Kanske är nu karriären över? Efter att bara ha spelat nio matcher den här säsongen, som varit skadefylld, återstår det att se om han väljer spel på annat håll.

– Det har betytt allt. Jag har tidigare sagt att det här har varit en av de roligaste tiderna i min karriär, kanske den allra roligaste. Just att få vara hemma i Stockholm med vänner och familj, alla går på matcherna, det är ett jävla tryck och man får bära stan lite på sina axlar. Det kommer man att sakna, berättar Linus Klasen för Djurgårdens hemsida.

Niklas Wikegård fyller i.

– För mig står framförallt fjolårsresan ut, hur Linus tog att bli åsidosatt med sex veckors stenhård träning. Han borrade ner huvudet, han kom tillbaka och han var lagets bästa spelare under avslutningen på säsongen med viktiga passningar och med straffen i final fem mot AIK. Där står det 1–1 på tavlan och det är inte många som är kaxiga på bänken, men Linus sa bara ”den här är min, jag har den”. Att sen gå ut och leverera och skjuta oss tillbaka till SHL säger i min värld allt om hans mentalitet, konstaterar Wikegård.

